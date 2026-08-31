La Diputación de Málaga gestiona una docena de proyectos europeos por 27 millones de euros y completa otros 12

El Centro de Tratamiento de Biomasa de Yunquera, integrado en el proyecto Bio+A Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga gestiona actualmente una docena de proyectos europeos por valor de más de 27 millones de euros financiados por fondos como Horizonte Europa, Feder, Fondo Social Europeo Plus, Erasmus+ y el programa Cosme; y ha completado la ejecución de otros 12 proyectos que ha venido desarrollando en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

En conjunto, estas iniciativas completadas suman un presupuesto total de 22.056.672,22 euros, de los que 16.015.047,86 euros corresponden a ayudas europeas concedidas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que estos fondos son "muy importantes" para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la cohesión social de los municipios de la provincia.

"Estos proyectos demuestran que los fondos europeos han llegado de verdad al territorio y a las personas, a los ayuntamientos que atienden a los vecinos, a nuestros mayores para que no se sientan solos, a los jóvenes que buscan una oportunidad en el mundo rural, e incluso al agua que consumimos", ha afirmado.

Salado ha asegurado en un comunicado que la Diputación ha captado y gestionado esta ayuda "pensando, sobre todo, en los municipios menores de 20.000 habitantes, que son los que más dificultades tienen para acceder por si solos a este tipo de financiación".

Los proyectos se articulan en torno a seis grandes ámbitos; la transformación digital de la Administración local, el turismo inteligente, la innovación en los servicios sociales, la transición energética y la movilidad sostenible, la bioeconomía y la capacitación digital en el medio rural, y la gestión sostenible y digital del agua.

EL AGUA DEL INTERIOR, BAJO CONTROL EN TIEMPO REAL

El proyecto de mayor envergadura de todo el paquete es 'Málaga Aqua Rural 5.0', con un presupuesto de 15.526.375,20 euros y una ayuda europea de 9.999.100,75 euros dentro del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, el programa con el que el Gobierno impulsa la modernización tecnológica del sector hídrico.

Su objetivo es conocer en tiempo real cómo se capta, distribuye y depura el agua en 71 municipios de menos de 20.000 habitantes para reducir pérdidas y anticiparse a episodios de sequía.

La fase de planificación está finalizada al completo. Los 71 municipios cuentan con el inventario cartográfico de sus redes, con los nuevos Planes Directores Provinciales de Abastecimiento y Saneamiento, y con un Plan Provincial de Emergencia ante Sequías elaborado para los 47 municipios que no disponían de él.

Sobre el terreno, ya se han instalado más de 2.100 contadores inteligentes en zonas de difícil acceso de 28 municipios, y están operativos los sistemas de telegestión de las 49 depuradoras y 17 estaciones de bombeo del proyecto. La fase final, correspondiente al despliegue tecnológico, se completará antes de que termine el año.

BIOECONOMÍA

Dos proyectos han sido los que han apostado por la digitalización contra la despoblación. El proyecto 'Metadigital Rural', que consta de 972.279,61 euros, de los cuales, 814.666,00 euros son de ayuda europea; ha formado en nuevas tecnologías, economía digital e inclusión financiera a residentes de municipios en riesgo de despoblación, con especial atención a los colectivos más vulnerables frente a la brecha digital.

En esa misma línea, el proyecto PFER-Serranía de Ronda, que cuenta con24.500 euros, financiado íntegramente con fondos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes procedentes del PRTR; ha creado un Centro de Capacitación Digital en la Serranía de Ronda.

Desde este centro se han impartido acciones formativas gratuitas en competencias digitales básicas, desde el manejo de herramientas online hasta la seguridad en la red, dirigidas a los vecinos de municipios de la comarca.

El proyecto ha formado a más de un centenar de personas, con prioridad para mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad y desempleados, como parte de la estrategia provincial contra la despoblación rural.

Por otro lado, a través del proyecto Bio+A Málaga (1.320.000 euros; 1.254.000 euros de ayuda europea), la Diputación ha trabajado por el desarrollo sostenible del medio rural, diseñando un nuevo modelo de economía y gestión forestal para los montes públicos de alto valor ecológico de la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda.

Este proyecto combina la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Los tratamientos silvícolas piloto realizados en los montes de Yunquera y El Burgo han permitido extraer 562 toneladas de biomasa, favoreciendo especies autóctonas como el quejigo, el algarrobo, el pinsapo y la encina frente a las coníferas.

En Yunquera se ha levantado además el Centro Bio+A Lab, con un aula de formación, un taller forestal y un laboratorio para la valorización de subproductos forestales, mientras que en municipios como El Burgo, Ojén, Tolox, Alozaina, Casarabonela, Istán y Monda se han impartido cursos de manejo de calderas de biomasa y de motosierra y desbrozadora.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A través del programa Málaga Provincia Digital --1.970.014,13 euros, financiado al completo con fondos europeos--, la Diputación ha renovado la tecnología de las sedes municipales de municipios menores de 20.000 habitantes para hacerlas más seguras, eficientes energéticamente y rápidas de cara al ciudadano y al personal.

Las actuaciones han incluido la modernización de los sistemas informáticos y de comunicaciones de estos municipios, la migración a la nube del correo electrónico corporativo y el refuerzo de la ciberseguridad con nuevos cortafuegos y sistemas de protección de equipos.

En paralelo, las 32 entidades locales adheridas al programa han trasladado toda su infraestructura de administración electrónica a un centro de datos de máxima seguridad.

De forma complementaria, a través del proyecto de Implantación del Padrón On-line (988.878,08 euros, también financiado íntegramente por la UE) se ha actualizado el censo en 95 municipios digitalizando la gestión del padrón municipal de habitantes.

La Diputación ha trabajado también en la digitalización del Camino Mozárabe de Santiago (146.300 euros, cubiertos en su totalidad con ayuda europea), un proyecto conjunto de las diputaciones de Almería, Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga con un presupuesto total cercano al millón de euros.

Los albergues de peregrinos del trazado han incorporado cerraduras electrónicas con check-in automático integrado en el portal online, tótems informativos con acceso a Internet, mapas y datos de disponibilidad, redes wifi securizadas y sistemas de control de aforo, además de un programa de formación en gestión de contenidos digitales para los profesionales de la ruta.

TECNOLOGÍA PARA CUIDAR

Tres proyectos, con una inversión conjunta superior al millón de euros, han puesto la digitalización al servicio de los colectivos más vulnerables.

'Dimatec' (352.146,30 euros; 291.030 euros de ayuda europea) ha digitalizado los Servicios Sociales Comunitarios para que los vecinos puedan hacer trámites y solicitar prestaciones por nuevos canales, y para que los profesionales puedan comunicarse mejor entre sí y teletrabajar cuando sea necesario.

'Nuestros Mayores Nunca Solos (534.351,96 euros; 350.000 euros de ayuda europea) ha repartido dispositivos electrónicos entre personas mayores de municipios menores de 20.000 habitantes que viven solas, con un sistema desarrollado por el Instituto Tecnológico de la Universidad de Málaga que se adapta a las necesidades de cada persona.

Por último, 'POPI' (161.486,05 euros; 141.651,20 euros de ayuda europea) es un proyecto piloto en la zona desfavorecida de Álora que trabaja con familias vulnerables para reducir el absentismo y el fracaso escolar de menores.