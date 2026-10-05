La Diputación de Málaga habilita un nuevo portal público para consultar los Planes Básicos de Ordenación Municipal

Idemap.Es, Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha habilitado desde este lunes, un nuevo espacio integrado en la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Málaga, Idemap.es, destinado a la publicación y consulta pública de los Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM) de los municipios de la provincia.

Los municipios malagueños de Cartajima, Mollina y Valle de Abdalajís son los primeros en estrenar esta herramienta. Cada uno de ellos tiene un espacio propio donde consultar los documentos, planos y contenidos correspondientes a cada etapa del procedimiento de su PBOM; las distintas fases del procedimiento de elaboración y aprobación; la documentación técnica y administrativa disponible; y los procesos y actividades de participación ciudadana, así como un apartado de preguntas frecuentes y un buzón para el envío de consultas, sugerencias y aportaciones.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha explicado que el Geoportal permite igualmente "acceder a las bases de datos espaciales de la provincia e integra una variada información gráfica, como ortofotos, cartografía, topografía o imágenes de satélite".

"Uno de los objetivos es facilitar que la ciudadanía pueda conocer cómo avanza el planeamiento urbanístico de su municipio, consultar su documentación y participar activamente en los procesos abiertos", ha destacado la diputada de Fomento e Infraestructuras.

Atencia ha explicado que el portal integrado en idemap.es, "incluye una gran cantidad de información estadística del territorio que se encuentra georreferenciada, como infraestructuras y equipamientos locales, edificaciones en suelo no urbanizable, callejero de los municipios, mobiliario urbano, senderos de gran recorrido y puntos de interés cultural y medioambiental".

Asimismo, ha recalcado que esta nueva sección constituye una herramienta de apoyo para ayuntamientos, técnicos municipales, profesionales del urbanismo, empresas y demás agentes relacionados con la ordenación del territorio.

Ha incidido en que permite acceder de "manera sencilla y centralizada" a la información urbanística disponible de cada municipio, evitando que la documentación se encuentre "dispersa" en diferentes plataformas o páginas web.

Por último, Atencia ha indicado que "se continuará ampliando progresivamente esta sección" con la incorporación de otros instrumentos de planeamiento, entre ellos los Planes de Ordenación Urbana (POU) y los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU).