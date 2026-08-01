Diputación de Málaga impulsa en Archidona una experiencia pionera para que jóvenes rediseñen espacios públicos

Archivo - Plaza Ochavada Archidona, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Archidona ha acogido la pasada semana, del 27 al 31 de julio, el "innovador" proyecto de mediación urbana y arquitectura pedagógica 'A Vila do Mañá' ('La Villa del Mañana') con la participación de más de 60 niños y jóvenes de la provincia con el fin de que realicen un rediseño de espacios públicos, han informado desde la Diputación, que impulsa esta iniciativa.

Esta experiencia, pionera en Andalucía, está ideada por la Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de A Coruña (ETSAC) y desde su creación en 2016, ha desarrollado acciones en más de 30 municipios gallegos y también en Brasil, concretamente en São Paulo, implicando a más de 10.000 niñas, niños y adolescentes como protagonistas en la transformación y relectura de sus entornos.

Concebido como un laboratorio urbano intensivo de cinco días de duración, el programa busca involucrar activamente a niños, niñas y jóvenes en el conocimiento, cuidado y transformación del espacio público, según ha explicado la institución provincial malagueña, a través de un comunicado.

De esta forma, se ha conectado a los menores con el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio "de una manera dinámica, creativa e inclusiva a través de actividades lúdicas que el grupo elija y que refuercen la identidad, el sentimiento de pertenencia y el arraigo al territorio como estrategia de lucha contra la despoblación".

El propósito final de 'A Vila do Mañá' es situar a la infancia y la juventud "como protagonistas en la interpretación y mejora de su pueblo, demostrando que sus ideas pueden contribuir activamente a diseñar municipios más inclusivos, habitables y con identidad propia", han manifestado.

Esta iniciativa está impulsada por la Diputación Provincial de Málaga, a través de la Delegación de Atención al Despoblamiento con sede en el Centro de Innovación Social La Noria Málaga, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Archidona y la financiación del Ministerio de Cultura a través de su Plan de Derechos Culturales.

El proyecto está diseñado a lo largo de cinco jornadas consecutivas con una estructura de trabajo diferenciada por edades. Por las mañanas las actividades estuvieron dirigidas a los más pequeños, de entre seis y once años, y se desarrollaron integradas en la Escuela de Verano municipal. Por las tardes se abrió una convocatoria específica orientada a los adolescentes, de 12 años en adelante, teniendo como punto de encuentro el Ayuntamiento de Archidona y el edificio Silo.

'A Vila do Mañá' integra la visión que niños y adolescentes tienen de su propio entorno. Durante el primer día del laboratorio, la dinámica arrancó saliendo a recorrer las calles del municipio provistos de un marco dorado.

Esta actividad sirvió para que seleccionaran, enfocaran y enmarcaran aquellos rincones, detalles, monumentos o espacios cotidianos que consideraran más representativos o con mayor potencial de transformación donde dejar su huella.

A lo largo de las siguientes jornadas, los participantes analizarón el espacio desde la escala corporal y la autonomía espacial para después traducir sus vivencias en propuestas concretas mediante talleres de cocreación, donde se trabajaron también con dibujos enmarcados, palabras clave, fotografías, relatos breves y mapas de percepción; elementos que forman parte de su imaginario local, para analizar su mirada según la edad, la experiencia cotidiana y la forma de usar el espacio público.

Por eso, en lugar de recibir actividades cerradas, los participantes fueron los que propusieron, eligieron y ejecutaron intervenciones reales en el espacio público como con grafitis artísticos, cortometrajes, señalizaciones creativas e instalaciones efímeras, entre otras propuestas, invitándoles a explorar y reinterpretar los rincones que consideraran más emblemáticos.

Como actividad complementaria y de apoyo, se instaló un tablón gigante, similar al del juego de la Oca pero con lugares de interés de Archidona que ellos mismos pintaron y un cuadernillo ilustrado con 42 puntos relevantes desde el punto de vista patrimonial, natural y arquitectónico de Archidona.

Entre esos puntos está la Plaza Ochavada, las Escuelas Pías (donde estudió Blas Infante), la reserva de las Lagunas Grande y Chica (uno de los escasos humedales de Andalucía oriental, refugio de numerosas especies de fauna y flora), el Silo (recuperado como Casa de la Juventud) o La Cilla (actualmente Museo Municipal).

'A Vila do Mañá' ostenta el "Premio Pedagogías" de la XIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2024, además de haber sido seleccionada en la XII BIAU 2022; ha participado en el Pabellón de España de la Bienal de Venecia 2018 y recibido una mención en Ludantia, la Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y la Juventud.