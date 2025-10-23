La Diputación de Málaga impulsa en Ardales el mayor centro de investigación del cambio climático del sur de España

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado el complejo que se está acondicionando junto al alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Con espacio de cultivo de 260.000 árboles y arbustos, banco de semillas de plantas autóctonas, jardín de biodiversidad y área de ecoinnovación

ARDALES (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga avanza en los trabajos de adecuación del que será el mayor centro de investigación sobre cambio climático del sur de España, bautizado como 'Málaga Viva Lab'. Los trabajos se realizan en el antiguo vivero del municipio de Ardales, que, gracias a esta iniciativa, se está transformando para contar con aulas formativas y divulgativas, una zona experimental sobre adaptación de especies al cambio climático, un área de ecoinnovación, un espacio de cultivo de casi 260.000 ejemplares y un jardín de biodiversidad.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado este jueves, víspera del Día Internacional contra el Cambio Climático, el complejo que se está acondicionando junto al alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez.

Salado ha explicado que se trata de un complejo de 25.000 metros cuadrados que era antiguo vivero del ICONA y de la Confederación Hidrográfica del Sur y que estaba sin uso desde hace años. "Gracias a la cesión del gobierno actual de la Junta de Andalucía vamos a convertirlo en el mayor centro de investigación del cambio climático del sur de España. De hecho, solo hay un proyecto parecido a este en Bilbao, pero con financiación privada".

Francisco Salado ha concretado que se está realizando una amplia adecuación del recinto, con trabajos de limpieza, mantenimiento, poda, mejoras paisajísticas, reparación de comunicaciones, acometida e instalación eléctrica, iluminación y proyectos de edificación. Hasta el momento, se han invertido 1,3 millones de euros y se prevén superar los cuatro millones de euros en las diferentes actuaciones planteadas.

El centro Málaga Viva Lab impulsará la acción climática en la provincia de Málaga mediante la educación ambiental práctica, la innovación sostenible y la colaboración local e internacional, además de postularse como punto de referencia para tecnologías y técnicas sostenibles existentes y emergentes.

"Como centro de investigación -ha añadido Salado- se va a estudiar, precisamente, cómo paliar los efectos de la desertificación que provoca el calor, que cada año se prolonga por más tiempo en la provincia. Esto ya está teniendo consecuencias funestas en nuestros montes, por ejemplo, afectando a los pinos, como alertan los expertos. De ahí que sea importante estudiar qué especies pueden adaptarse mejor en nuestra provincia al evidente aumento de las temperaturas que padecemos".

GRAN VIVERO

El presidente de la Diputación de Málaga ha detallado que este centro contará con un nuevo gran vivero provincial, de unos 8.000 metros cuadrados (casi un tercio de la superficie total), que tendrá una capacidad de producción de 2.500 ejemplares arbóreos, 250.000 ejemplares de zona forestal y 5.000 arbustos, con las especies más adecuadas y eficaces para los parques y montes de la provincia teniendo en cuenta la actual tendencia climática.

Además del vivero, habrá una zona expositiva con elementos educativos especializados en distintos conocimientos relacionados con el clima, como la energía, los hábitos saludables, la biodiversidad, los residuos o la movilidad. Un ejemplo de referencia será un reloj climático situado en el centro de la instalación, que marcará el tiempo que queda para evitar que la temperatura global en el Planeta suba más de 1,5 grados.

Y dispondrá de aulas formativas y de divulgación, abiertas para uso a entidades que desarrollan su actividad en materia de cambio climático para grupos reducidos, incluyendo zonas de 'coworking' y de reuniones. Y habrá una zona de ecoinnovación, un 'ecogranero', un espacio multifuncional destinado a sala de conferencias, talleres y otros usos para grandes grupos. Se trata de un edificio ecosostenible basado en la utilización de materiales de bioconstrucción.

Paralelamente, de especial importancia será el área experimental para conocer cómo dar respuesta a la emergencia climática, un 'agrolab', con zonas de huertos, donde se desarrollarán técnicas de cultivo que permitan la adaptación de las especies al cambio climático. Además, habrá un banco de semillas de plantas autóctonas, que han demostrado ser las mejor adaptadas a nuestro entorno.

Y también dispondrá de un jardín de biodiversidad, con flora y fauna silvestre autóctona, que será a su vez también un lugar de esparcimiento para los visitantes de este espacio educativo. Habrá, por ejemplo, charcas para anfibios, cajas nido para aves y hoteles de insectos.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Francisco Salado ha recalcado que uno de los compromisos más firmes del equipo de gobierno de la Diputación ha sido la lucha contra el cambio climático.

"Para eso pusimos en marcha la estrategia Málaga Viva -ha indicado-, un proyecto transversal que implica a todas las áreas de la institución provincial, a los municipios de la provincia en el marco de sus competencias, y a la ciudadanía a través de acciones de educación, sensibilización y concienciación ambiental. Y también contamos con un Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia, un documento estratégico para abordar este problema".

En este sentido, ha apuntado que anualmente se diseña un plan de acción específico y este año se cuenta con un presupuesto de 39,9 millones de euros para el desarrollo de 38 actuaciones y 137 medidas concretas para poner en marcha en la provincia.

Todo ello centrado en avanzar en el ahorro y mejor gestión del consumo de agua; en el fomento del uso de la biomasa; en actuaciones de reforestación; en medidas para promover una movilidad sostenible y en formación y sensibilización ciudadana.