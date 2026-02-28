La Diputación de Málaga impulsa formación en medición de impacto social e IA para fortalecer el emprendimiento social

El centro de innovación social La Noria en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria, de la Diputación de Málaga, lanza la nueva programación trimestral de la Escuela de Impacto Social, una propuesta formativa especializada que, entre marzo y mayo, pondrá el foco en dos áreas estratégicas para el tercer sector y el emprendimiento social: la medición de impacto social y la inteligencia artificial (IA).

Con sesiones, que se celebrarán los viernes de 10.00 a 13.00 horas, en formato presencial y online, el programa ofrece un itinerario práctico y progresivo dirigido a personas emprendedoras, entidades sociales, profesionales y equipos técnicos que busquen mejorar la eficacia, sostenibilidad y capacidad transformadora de sus proyectos.

Las inscripciones para participar en las formaciones ya están abiertas en la página web de La Noria: lanoriamalaga.es, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha destacado que desde La Noria "seguimos apostando por una formación útil y alineada con los retos actuales. Medir el impacto social y aplicar la inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad para las entidades que quieren ser más estratégicas, competitivas y sostenibles".

La programación dará comienzo el 6 de marzo con la primera sesión de IA aplicada al marketing y continuará el 13 y 27 de marzo con las dos primeras entregas de medición de impacto, combinadas con la segunda sesión de IA el 20 de marzo.

Posteriormente, en abril, el itinerario seguirá avanzando con IA aplicada al marketing el día 10, medición de impacto el 17 y el inicio del bloque de IA aplicada a procesos el 24. El ciclo formativo se completará en mayo con dos nuevas sesiones de medición de impacto, 8 y 22 de mayo, y dos de IA aplicada a procesos los días 15 y 29 de mayo, configurando así un recorrido continuo y progresivo que permitirá a las entidades integrar herramientas de medición y tecnología en su estrategia de impacto.

LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL

Las cinco sesiones específicas de medición de impacto social permitirán a las entidades aprender a diseñar indicadores, recoger y analizar datos, evaluar resultados y comunicar el impacto real de sus iniciativas, según ha apuntado Antonia Ledesma.

La medición rigurosa no solo mejora la toma de decisiones internas, sino que se ha convertido en un elemento clave para acceder a financiación pública y privada, generar confianza en financiadores y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En un contexto en el que cada vez se exige mayor evidencia del impacto generado, contar con herramientas y metodologías adecuadas supone una ventaja competitiva decisiva.

IA: INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL IMPACTO

Por otro lado, Ledesma ha recalcado que los itinerarios de inteligencia artificial aplicados al marketing y a procesos tienen como objetivo acercar esta tecnología a las entidades sociales desde un enfoque práctico y accesible.

Entre otras ventajas, la formación permitirá a los participantes optimizar la comunicación digital, automatizar tareas, mejorar la segmentación de públicos, agilizar procesos internos y aumentar la eficiencia operativa. La aplicación estratégica de la IA puede suponer un importante ahorro de tiempo y recursos, permitiendo a las organizaciones centrarse en generar impacto social en la provincia de Málaga.

Desde su puesta en marcha en 2017, la Escuela de Impacto Social de La Noria se ha consolidado como un espacio de capacitación y profesionalización para el ecosistema de innovación social malagueño, contribuyendo al fortalecimiento de proyectos que, además de generar actividad económica, aportan soluciones a retos sociales y medioambientales.