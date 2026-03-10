La Diputación de Málaga impulsa la internacionalización del sector agroalimentario con una misión comercial en Polonia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Mar.

La Diputación de Málaga participa esta semana en una misión comercial en Polonia junto a diez empresas adheridas a la marca promocional Sabor a Málaga con el objetivo de reforzar la presencia de los productos agroalimentarios de la provincia en el mercado europeo. Durante cinco días, se llevan a cabo diversas actividades en Varsovia para dar a conocer algunos de los productos referentes de nuestras comarcas a importadores y distribuidores polacos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que esta acción, financiada por la institución provincial y organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga y la Cámara de Comercio Polaco-Española, se enmarca dentro de la estrategia de apoyo a la internacionalización de empresas agroalimentarias malagueñas para abrir nuevas oportunidades de negocio a este sector.

La expedición está integrada por una selección de diez empresas representativas de la excelencia gastronómica de la provincia, que abarcan aceite de oliva, encurtidos, quesos artesanos, vinos, embutidos ibéricos y productos cárnicos, carne de membrillo, almendras y frutos secos, que se presentan directamente a compradores y profesionales del sector.

Las firmas participantes son: Almendrera del Sur, Aceites Málaga, Bodegas Bentomiz, Aceitunas y Encurtidos Bravo, Aceites de Ardales Bravoliva, Industrias Cárnicas Benaoján (Icarben), Bodega Carpe Diem, Bodegas Quitapenas, Agammasur y Trafrut Cano.

Francisco Salado ha recalcado que el principal objetivo de esta misión comercial es dar a conocer la calidad y variedad de los productos de la provincia en el mercado polaco, con más de 37 millones de consumidores y que es uno de los más dinámicos de Europa Central, por lo que tiene un gran potencial. A ello se une que su posición geográfica convierte a Polonia en una plataforma logística clave para Europa Central, con Varsovia como principal centro de negocio y distribución.

Y ha apuntado que esta acción está en consonancia con otras iniciativas desarrolladas el año pasado, junto a la Cámara de Comercio, con el fin de conquistar nuevos mercados donde posicionar la rica despensa malagueña. "Es una estrategia de promoción que abarca tanto al continente europeo como el americano e incluso con vistas en el mercado asiático en un futuro cercano", ha añadido.

La agenda de actividades de esta misión comercial incluye encuentros con importadores y distribuidores polacos, con los que tanto ayer como hoy se mantienen contactos en los que las firmas malagueñas presentan y ofrecen degustaciones de sus productos.

Además del 'showroom', la delegación empresarial tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del mercado polaco, visitando supermercados, hipermercados y establecimientos especializados para realizar una prospección directa de los canales de distribución y de la competencia en el mercado polaco.

Igualmente, los productores malagueños podrán participar este próximo, miércoles, en la feria European Horeca Week (PTAK Expo), un evento que es el epicentro europeo de las últimas tendencias en hostelería, restauración y catering, en el que las empresas de Sabor a Málaga podrán forjar relaciones comerciales, descubrir innovaciones y realizar reuniones programadas con empresas polacas del sector.

Francisco Salado ha recordado que la Diputación y la Cámara de Comercio fomentan la internacionalización de las empresas agroalimentarias y ha puesto como ejemplo que, en marzo del año pasado, un total de 17 empresas agroalimentarias malagueñas dieron a conocer más de un centenar de productos a cuatro reconocidas comercializadoras británicas, gracias a una misión inversa con compradores del Reino Unido.

Posteriormente, esa actividad tuvo continuidad en Bogotá (Colombia), que incluyó la visita a grandes superficies y cadenas colombianas para conocer el funcionamiento de este mercado, la presentación de los productos, el posicionamiento de la competencia y las preferencias de los consumidores.

Y, durante el mes de julio de 2025, ocho empresas adheridas a Sabor a Málaga también visitaron la prestigiosa feria Summer Fancy Food, considerada la feria más importante de Estados Unidos en el ámbito de los alimentos y bebidas gourmet, donde se llevaron a cabo diversas reuniones comerciales con importadores.