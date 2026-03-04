Diputación de Málaga impulsa la revitalización del oficio de redería con una formación gratis en el Puerto de Marbella

La Noria impulsa la revitalización del oficio de redería con una formación gratuita en el Puerto de Marbella - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación Provincial de Málaga impulsa la revitalización del oficio de redería con una formación gratuita y experiencial que va a tener lugar en el Puerto de Marbella. La iniciativa Innovred de LCMálaga se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa', a través de La Noria, orientado a promover soluciones innovadoras que generen impacto social y ambiental en la provincia.

La vicepresidenta diputada provincial de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado que "desde La Noria apostamos por proyectos que combinan inclusión sociolaboral, sostenibilidad ambiental y digitalización. Innovred es un ejemplo de cómo la innovación social puede ayudar a preservar oficios tradicionales, generar oportunidades de empleo y contribuir a la protección de nuestros ecosistemas marinos".

El programa, que dará comienzo el 16 de marzo, ofrece un paquete teórico-práctico intensivo de 60 horas de formación presencial durante seis semanas, con sesiones dos días por semana en horario de 8.00 a 13.00 horas. El curso cuenta con un máximo de diez plazas y dará prioridad a personas con mayores dificultades de acceso al empleo. Los interesados en participar pueden realizar la inscripción a través de la página web de La Noria, lanoriamalaga.es

Además, Ledesma ha añadido que "la economía azul representa una oportunidad estratégica para la provincia de Málaga, y es fundamental impulsar el relevo generacional en sectores como la redería, que resultan esenciales para la actividad pesquera y la sostenibilidad del mar".

La formación permitirá aprender el oficio de redero desde sus fundamentos hasta la creación y reparación completa de un arte de pesca tipo tangonero, trabajando en un entorno real y acompañados por Miguel Pendón, tercera generación de pescadores y rederos en Málaga con más de 20 años de experiencia.

El itinerario formativo incluye el conocimiento de materiales, identificación de daños, limpieza y preparación de redes, manejo de herramientas específicas como la aguja redera y la navaja, técnicas de anudado y remiendo, sustitución de mallas, refuerzo estructural mediante relingas, plomos y flotadores, así como el montaje final del arte de pesca. Las personas participantes trabajarán sobre una red real hasta completar su elaboración íntegra.

Además, el proyecto incorpora la documentación digital del proceso de aprendizaje, integrando tradición artesanal y herramientas digitales contemporáneas, en línea con el enfoque de innovación social digital que promueve el programa.

El taller está dirigido a personas desempleadas, jóvenes, mujeres interesadas en acceder al sector pesquero, personas migrantes o en situación de vulnerabilidad y, en general, a quienes busquen una oportunidad laboral vinculada al mar. No se requieren conocimientos previos.

EL OFICIO DE LA REDERÍA EN RIESGO DE DESAPARICIÓN

La iniciativa responde a la situación de riesgo que atraviesa el oficio de la redería debido al envejecimiento de los profesionales en activo y la falta de relevo generacional. Sin redes adecuadamente reparadas y mantenidas, la actividad pesquera se ve directamente afectada.

A ello se suma el impacto ambiental derivado del abandono o deterioro de redes en el mar, uno de los principales residuos plásticos que dañan los ecosistemas marinos. La formación en reparación y reutilización contribuye así a reducir este problema desde una perspectiva de economía azul y circular.

El proyecto Innovred cuenta también con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Suministros Navales Miguel Ramos y Cronopios Comunicación e Impacto.