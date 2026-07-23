La Diputación de Málaga inicia el ciclo de conferencias con motivo del 150 aniversario de La Malagueta con un encuentro sobre Curro Romero y Rafael de Paula - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga inicia este lunes, 27 de julio, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural La Malagueta, el ciclo de conferencias organizado con motivo del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta. La primera sesión, bajo el título 'La Malagueta: fuente de inspiración', estará dedicada a la huella de Curro Romero y Rafael de Paula en la historia del toreo de arte.

La conferencia, anunciada como 'Curro Romero vs. Rafael de Paula', propondrá una mirada a dos formas de entender la tauromaquia que, desde estilos distintos, han quedado vinculadas a la inspiración, la personalidad artística y la memoria de los aficionados.

El encuentro permitirá abordar la relación entre ambos toreros desde una perspectiva cultural y divulgativa, en el marco de la programación conmemorativa del coso malagueño, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La cita contará con la participación de Alberto García Reyes, director del Diario ABC de Sevilla y reconocido conocedor de la figura de Curro Romero; Jesús Soto de Paula, escritor e hijo de Rafael de Paula; y Pepe Luis Martín, matador de toros rondeño que tomó la alternativa en La Malagueta en una corrida con Curro Romero como padrino y Rafael de Paula como testigo. La mesa estará moderada por Emilio Trigo, periodista especializado en información taurina.

Uno de los ejes del encuentro será la corrida celebrada en La Malagueta el 15 de agosto de 1989, fecha en la que Pepe Luis Martín tomó la alternativa con Curro Romero como padrino y Rafael de Paula como testigo, en una tarde que ha permanecido en el recuerdo por la dimensión artística de sus protagonistas.

La Diputación de Málaga ha destacado la importancia de este ciclo como una oportunidad para acercar a la ciudadanía una parte esencial de la historia cultural de La Malagueta, una plaza que forma parte de la identidad de Málaga y que ha sido escenario de momentos especialmente significativos para la memoria taurina de la provincia.

Asimismo, la institución provincial ha subrayado que la celebración del 150 aniversario permite mirar a la trayectoria de La Malagueta con rigor, sensibilidad y vocación divulgativa, generando espacios de encuentro en torno a sus protagonistas, sus acontecimientos y su valor patrimonial.

La programación conmemorativa del 150 aniversario busca reforzar el papel de La Malagueta como espacio vinculado a la cultura, la historia y la vida pública de la ciudad. A través de conferencias y actividades divulgativas, la Diputación pretende ampliar la visibilidad de este patrimonio y acercar al público algunos de los episodios y nombres propios que han contribuido a consolidar su relevancia.

Con esta primera conferencia, el Centro Cultural La Malagueta abre una línea de actividades orientadas a preservar la memoria del coso malagueño, favorecer el conocimiento de su trayectoria y consolidar su posicionamiento como espacio de reflexión, cultura y encuentro ciudadano.