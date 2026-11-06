La Diputación de Málaga inicia la redacción de nuevos planes de ordenación urbanística en ocho municipios

Ojén en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha empezado la redacción de nuevos instrumentos de ordenación urbanística en ocho municipios de la provincia. En concreto, se trata de Benarrabá, Humilladero, Mollina, Nerja, Ojén, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas y Villanueva del Rosario.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha explicado que el apoyo técnico del Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación para elaborar nuevos instrumentos de planificación urbanística forma parte de los programas del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, a los que pueden acogerse los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes. Treinta municipios han solicitado este año esta asistencia técnica.

Los planes se redactan conforme a la legislación urbanística andaluza, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), y adoptan tres formas según el municipio: Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) y Plan de Ordenación Urbana (POU).

Un equipo multidisciplinar del Servicio de Arquitectura y Planeamiento, formado por arquitectos, juristas, geógrafos, geólogos y delineantes, los elabora según una programación establecida, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Estos documentos ofrecen a los municipios una herramienta simplificada para clasificar el suelo, fijar las normas aplicables a cada zona, los derechos y deberes de los propietarios y el alcance del desarrollo de nuevas viviendas. También abordan las promociones residenciales, el suelo industrial, la movilidad sostenible, el espacio público y la protección ambiental.

Respecto al planeamiento que ha comenzado a redactarse, Atencia ha detallado que se trata del PGOM de Nerja; los PBOM de Mollina, Ojén y Valle de Abdalajís; y los POU de Benarrabá, Humilladero, Villanueva de Algaidas y Villanueva del Rosario. Esta es la primera fase del proceso, denominada actos preparatorios, enmarcada en la colaboración administrativa del artículo 99 del Reglamento General de la Lista.

La elaboración de los planes contempla, además, la consulta a los vecinos, mediante la participación ciudadana, cuyas aportaciones se incorporarán a la definición del modelo urbano y territorial de cada localidad.

Para ello, ya se ha incorporado en el Geoportal Provincial una plataforma de gestión de planes de ordenación urbanística redactados desde el Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación (de momento para los PBOM) para que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan tener acceso a encuestas públicas y a información sobre planeamiento urbanístico municipal.