Diputación de Málaga invierte 289.000 euros en reasfaltar la carretera entre Centro Logístico de Antequera y Cartaojal

El vicepresidente de la Diputación y concejal en Antequera, Juan Rosas, y la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, han visitado los trabajos en la MA 5408 junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejala Sara Ríos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El vicepresidente Juan Rosas destaca que las actuaciones del plan de refuerzo de firmes contribuyen a mejorar la seguridad vial

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga invierte 289.535 euros en el asfaltado de la carretera MA-5408, en el tramo entre el Centro Logístico de Antequera y el núcleo de Cartaojal. Las obras se ejecutan en cuatro kilómetros de la vía, según han explicado el vicepresidente de la institución provincial y concejal en Antequera, Juan Rosas, y la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que han visitado los trabajos junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la concejala Sara Ríos.

Rosas ha detallado que la actuación que realiza la empresa Tuccitana de Contratas, SAU consiste en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico para dar más seguridad y comodidad a la circulación por la vía, y se refuerzan especialmente las zonas que cuentan con mayores deformaciones.

Además, se limpian y perfilan las cunetas terrizas para mejorar el drenaje de la plataforma, y los trabajos concluirán con la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

El vicepresidente ha resaltado que las obras se incluyen dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes de la Diputación, que se ejecuta en 18 carreteras de la red viaria provincial con un importe de 5,2 millones de euros.

Juan Rosas ha recordado que la institución provincial ya invirtió 210.000 euros en esta carretera, desde la N-331 hasta el Centro Logístico, mejorando un tramo de 600 metros, ensanchándolo y realizando un carril central para las maniobras de giro y para facilitar la entrada de los vehículos al complejo industrial.