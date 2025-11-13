La Diputación de Málaga lamenta la muerte de 'Fosforito', "un cantaor único": "El mundo del flamenco se queda huérfano"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo junto al cantaor flamenco 'Fosforito' que este jueves 13 de noviembre de 2025, ha fallecido a los 93 años de edad. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha lamentado la muerte este jueves del popular artista flamenco Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' a los 93 años en la capital de la Costa del Sol. "El mundo del flamenco se queda huérfano", ha señalado en esta misma jornada antes del comienzo de una rueda de prensa.

"Creo que el mundo del flamenco se queda huérfano tras el adiós de esta figura de Puente Genil, un cantador único que tenía una relación muy especial con Málaga, ya que era Hijo Adoptivo de la ciudad y Medalla de Oro de la provincia", ha dicho el presidente.

Salado ha mostrado su unión con el dolor de su familia, de sus amigos, y de todos los aficionados al flamenco, "y la de todos aquellos que han sido los afortunados de disfrutar de su voz durante tantos años".

Por otra parte, la propia institución provincial ha anunciado en una publicación en su perfil en redes sociales que dedicará este próximo viernes, 14 de noviembre, el acto del Día del Flamenco a su figura y realizará próximamente un acto homenaje al cantaor.

En la misma publicación, la Diputación recuerda que 'Fosforito' ostenta la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga: "Ha sido y es una figura clave del flamenco reconocida a través de múltiples premios de renombre que ha sabido mantener vivo este singular arte".

Y sobre el talento que le dio la fama señalan: "Su voz única y su talento dejan hoy una profunda grieta en el arte y en todos aquellos amantes del flamenco y de la música".

También trasladan su pésame a la familia y allegados, y recuerdan que 'Fosforito' recibió la V Llave de Oro del Cante en 2005 y también el Premio Bienal de Arte Flamenco de Málaga en 2019, el galardón destinado a artistas de larga trayectoria en la gala de clausura de la bienal de ese año, acto en el que al "único, irrepetible e inigualable" artista se le rindió un sentido homenaje.