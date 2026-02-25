La Diputación de Málaga lleva la música antigua y religiosa a la Axarquía a través del festival 'La Liebre de Marzo'

La Diputación de Málaga vuelve a llevar la música antigua y sacra a la Axarquía a través del festival 'La Liebre de Marzo', que este año alcanza su duodécima edición y que se celebrará del 7 al 28 de marzo en Frigiliana, Cómpeta, Almáchar y Periana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Diputación de Málaga vuelve a llevar la música antigua y sacra a la Axarquía a través del festival 'La Liebre de Marzo', que este año alcanza su duodécima edición y que se celebrará del 7 al 28 de marzo en Frigiliana, Cómpeta, Almáchar y Periana.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este miércoles este festival junto a la presidenta de la Asociación Ventana Abierta, organizadora del evento, Elia Camino; la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuelte; el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste; y las concejalas de Cultura de Frigiliana, Cómpeta y Periana, Carmen Cerezo, Mónica Ruiz y Gema Frías, respectivamente.

López Mestanza ha destacado la singularidad de este evento, único en la provincia y valiente, con el que, a través de la música, se quiere poner en valor el patrimonio, los rincones, el entorno natural y la gastronomía de las cuatro localidades axárquicas.

Y ha añadido que el festival permite acceder a la cultura a los pueblos pequeños, contribuyendo también a su promoción, ya que muchas personas de la provincia descubren estos cuatro municipios a través de este evento.

Además, López Mestanza ha incidido en que, en esta ocasión, los conciertos suponen una magnífica antesala de la Semana Santa y ha recalcado la calidad de las cuatro formaciones musicales que participarán.

Las actuaciones se desarrollarán los cuatro sábados del mes de marzo, a partir de las 12.30 horas, en parroquias o iglesias de las mencionadas localidades, con entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA

El XII Festival de Música Sacra y Música Antigua 'La Liebre de Marzo' arrancará en Frigiliana el 7 de marzo en la Parroquia de San Antonio de Padua con un concierto a cargo del Cuarteto Devienne, que toma el nombre del compositor François Devienne, virtuoso de la flauta y del fagot. Interpretarán los tres cuartetos op. 73 para fagot y trío de cuerda (violín, viola y violonchelo) del compositor francés de finales del siglo XVIII, unas obras que en su época y también hace unas décadas eran interpretadas con asiduidad, pero que en la actualidad han sido algo olvidadas.

El Cuarteto Devienne está formado por un grupo de músicos miembros de la Orquesta Filarmónica de Málaga con la decisión de dar a conocer al público malagueño estos exquisitos tres cuartetos.

La siguiente cita del festival es el 14 de marzo en Cómpeta, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con la actuación del quinteto de metales Brassarquía, una formación con gran vinculación con la Axarquía. El concierto que interpretarán, con tuba, trompa, trombón y trompetas, es una selección de obras de los periodos renacentista y barroco adaptados a los instrumentos de este quinteto, que se formó en 2017.

El 21 de marzo, la Parroquia de San Mateo Apóstol de Almáchar albergará el tercer concierto del festival, a cargo del Cuarteto Spinto, que interpretará uno de los programas más especiales de esta edición, 'Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz', de Franz Joseph Haydn, en versión de 1787 para cuarteto de cuerda (Hob XX/1B).

El Cuarteto Spinto está compuesto por músicos formados en España, Europa y Estados Unidos con gran experiencia en la música de cámara y en la interpretación de la música barroca con criterios historicistas.

El festival finalizará en Periana el 28 de marzo, en la Iglesia de San Isidro Labrador, con la orquesta de cámara Arsis, compuesta por 14 músicos y dirigida por Salvador García Moreno. Con un programa titulado 'Noches y escenas del S. XVIII', realizarán un viaje musical con claro aire español (Suite de D. Quijote de Telemann y la música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini) que culmina con la interpretación de la Serenata nº 13 para cuerdas K525 de Mozart.