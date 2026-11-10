La Diputación de Málaga lleva Sabor a Málaga a Lituania para abrir oportunidades comerciales a empresas de la provincia

Delegación de Sabor a Málaga en Vilna (Lituania). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/VILNA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, está desarrollando en Lituania una nueva acción de promoción internacional del sector agroalimentario para "abrir nuevas oportunidades comerciales a las empresas de la provincia".

Un total de nueve empresas malagueñas están participando en Vilna, la capital lituana, en estas jornadas. La iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio de Málaga en el marco del acuerdo entre ambas instituciones para apoyar la internacionalización del sector agroalimentario, busca "acercar los productos malagueños a potenciales compradores y distribuidores del mercado lituano".

Este martes se está celebrando un 'showroom' profesional dirigido a compradores lituanos, en el que las empresas malagueñas podrán presentar sus productos y ofrecer degustaciones, "generando un espacio de contacto directo para explorar posibles relaciones comerciales".

El embajador de España en Lituania, José Fernando Fernández-Aguayo, ha visitado este martes a la expedición y se ha interesado por la acción promocional. La delegación malagueña está integrada por Aceites 100 Caños, Aceites Terraverne, Bodega Carpe Diem, Bodega Cortijo La Fuente, La Molienda Verde, Aceitunas y Encurtidos Bravo, La Borgeña, Cortijo Pozoancho y Cafés Mokasol.

Así, esta participación refleja la "diversidad de la oferta agroalimentaria malagueña", con referencias vinculadas, entre otras, al aceite de oliva, el vino, las aceitunas, las pasas, los pistachos, café y mermeladas y otros productos elaborados.

El programa se completará este miércoles, 11 de noviembre, con visitas técnicas de prospección a tiendas 'gourmet' y establecimientos especializados de Vilna, así como con un acercamiento a comercios, importadores y distribuidores locales. "Estas visitas permitirán conocer de primera mano la presentación de los productos, los formatos comerciales y las dinámicas de distribución del mercado de destino".

Esta misión comercial da continuidad a la proyección exterior de Sabor a Málaga, tras las acciones promocionales organizadas anteriormente en Reino Unido, Colombia, Polonia y Japón. De este modo, han valorado que Lituania "representa una oportunidad para ampliar la visibilidad de los productos de la provincia y explorar canales comerciales en el entorno báltico".