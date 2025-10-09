La Diputación de Málaga ofrece un curso sobre diversidad para trabajadores de la administración local de la provincia

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha incidido en que “formarse en diversidad no debe ser considerado un gesto simbólico, sino una decisión estratégica y de futuro” - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Personal de las administraciones públicas de la provincia de Málaga se han dado cita en el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja de Torremolinos (Málaga) para participar en el curso Desarrollo e Implantación de la Diversidad LGTBI+ impartido por el ISEL de la Diputación de Málaga en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos y que se desarrollará hasta este próximo 10 de octubre.

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha sido la encargada de inaugurar la jornada junto a la alcaldesa de Torremolinos Margarita del Cid.

Márquez ha explicado que esta formación será obligatoria por ley y que "la Diputación de Málaga ha sido pionera en impartirla, eligiendo Torremolinos como municipio ejemplo de defensa de las libertades de las personas en nuestra provincia".

La diputada ha incidido en la importancia de que las instituciones tanto públicas como privadas reflejen la realidad de la sociedad actual "profundamente diversa", y la apuesta por "crear un entorno inclusivo, que no es solo un marco de convivencia más justo, sino un factor estratégico para cualquier organización moderna". "Formarse en diversidad no debe ser considerado un gesto simbólico, sino una decisión estratégica y de futuro", ha añadido.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha expuesto el caso de Torremolinos como un ejemplo de municipio turístico que impulsa y aprovecha la diversidad: "Desde el Ayuntamiento de Torremolinos tenemos muy asumido que la igualdad, la diversidad y la libertad forman parte de nuestra esencia como municipio, de ahí que también demostremos nuestra absoluta implicación en crear entornos laborales seguros y protegidos para todos los empleados".

En la jornada formativa de este jueves, donde se han dado cita casi un centenar de personas, se ha contado con la participación de Charo Alises Castillo (Educaven), licenciada en Derecho, máster en Dirección de Recursos Humanos y doctora en Ciencias de la comunicación. Cuenta con una amplia experiencia en delitos de odio y discriminación, violencia de género, violencia intragénero y acoso escolar. Asimismo, cuenta con una gran experiencia como docente en formación en delitos de odio dirigidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a funcionarios de diversas comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por tanto, Alises ha proporcionado a los asistentes una perspectiva práctica sobre la diversidad LGTBI en entornos laborales. La jornada de formación continuará este próximo viernes, 10 de octubre.