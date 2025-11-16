La Diputación de Málaga ofrece una semana cultural con ciencia, poesía, música, danza y exposiciones

Uno de los carteles de la semana cultural de la Diputación de Málagacon semana con ciencia, poesía, música, danza y exposiciones - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado para la próxima semana una completa agenda cultural en la capital y la provincia, que incluye talleres de ciencia, presentaciones literarias, música, danza y la entrega de los premios Internacionales de Poesía Generación del 27 y Emilio Prados.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el ciclo divulgativo 'Noviembre de Ciencia' continúa con tres nuevas citas, entre ellas un encuentro de 'Café con Ciencia' el martes 18 de noviembre a las 18,00 horas en la Cafetería Reviv, donde el profesor Manuel Jesús Castro hablará sobre los tsunamis y los sistemas de alerta temprana, destacando el papel de las matemáticas en la predicción y gestión del riesgo. Ese mismo día, la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá un taller de escritura creativa para jóvenes de 13 a 18 años a cargo de Pedro Ramos.

Los días 19 y 20 de noviembre se celebrará la actividad STEM Makers en la Biblioteca Cánovas, dirigida a niños de 9 a 12 años, con talleres prácticos que combinan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La inscripción previa para estas actividades es necesaria. Además, el miércoles 19 se ofrecerá un servicio de consultoría educativa y laboral para todos los usuarios.

Dentro del ciclo Málaga Eterna, el jueves 20 de noviembre a las 19,00 horas, la profesora Diana Esteba Ramos impartirá la ponencia Paisaje lingüístico malagueño: aproximación y cartografiado desde una perspectiva de género en la Biblioteca Cánovas, con entrada libre hasta completar aforo.

Ese mismo jueves, el Centro Cultural MVA acogerá la entrega de los Premios Internacionales de Poesía Generación del 27 y Emilio Prados para menores de 35 años, junto con la presentación del libro Etílicas del malagueño Álvaro Galán Castro. Además, a las 20,30 horas, Lorena Álvarez y Víctor Herrero interpretarán en directo la música de la película Amanece, que no es poco dentro del ciclo Entrance.

El viernes 21 de noviembre la Biblioteca Cánovas celebrará la Feria de la Ciencia, un laboratorio abierto para todas las edades con talleres, experimentos y demostraciones científicas, mientras que el MVA acogerá el espectáculo de danza contemporánea Oblivion de la compañía Silvia Batet a las 20,30 horas.

El sábado 22 de noviembre, la banda Acetre ofrecerá un concierto de música folk titulado Cantos Veniales, y el domingo 23, el MVA celebrará el tradicional Concierto de Navidad con la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria a las 12,00 horas. Las entradas para los espectáculos del MVA estarán disponibles desde el lunes 17 de noviembre.

En la provincia, destacan actividades como 'Tecleando el Misterio. Jazz' y poesía bajo las estrellas en la Biblioteca Pública de Alhaurín de la Torre el 19 de noviembre y el concierto de la Coral Santa María de la Victoria en Álora el 21 de noviembre.

En cuanto a exposiciones, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge hasta el 26 de enero la muestra Gratia Plena de Conchi Quesada. En Málaga capital, la exposición Arquitecturas dibujadas de José Seguí y Benito García podrá visitarse en el MVA hasta el 21 de noviembre, mientras que el ciclo Museo de los Sentidos en Pacífico 54 presenta Las palabras perdidas, abierto hasta el 3 de diciembre. El Ateneo de Málaga exhibe hasta el 28 de noviembre The Malagueñer. Ilustrando la ciudad, un recorrido visual por la ciudad a través de 42 ilustraciones.

Todas las actividades, exposiciones y conciertos están diseñados para ofrecer a los malagueños y visitantes una amplia oferta cultural que combina ciencia, literatura, arte y música, con acceso mayoritariamente libre hasta completar aforo.