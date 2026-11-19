El diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, y el jugador de baloncesto Berni Rodríguez presentan unas charlas de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga organiza un ciclo de conferencias con Berni Rodríguez en las que explicará sus experiencias y su trayectoria como deportista de máximo nivel en el baloncesto y transmitirá los valores que representa el deporte. Las charlas arrancan en la tarde de este jueves en el polideportivo municipal de la localidad malagueña de Mollina.

El vicepresidente de la institución provincial y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha presentado, junto a Berni Rodríguez este ciclo, que continuará en el municipio de Vélez-Málaga, el 30 de noviembre; en Antequera, el 1 de diciembre; y en Campillos, el 2 de diciembre.

Rodríguez atesora una trayectoria de éxitos. Con la selección española, fue campeón del Mundo en Japón 2006, subcampeón de Europa en 2007 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También fue campeón del mundo júnior en 1999 y campeón de Europa júnior en 1998.

Y con Unicaja logró títulos como la Copa Korac (2001), la Copa del Rey (2005), la Liga ACB (2006), además de participar en la Final Four de la Euroliga (2007).

Tras su retirada en 2016, continuó vinculado al baloncesto desde otras facetas de la gestión y divulgación deportiva y que sigue trabajando por la provincia en The Embassy, el centro de alto rendimiento de baloncesto ubicado en El Higuerón, en Fuengirola.

Rosas ha explicado que se han elegido esos cuatro municipios porque son localidades que trabajan muy bien el baloncesto y ha comentado que las charlas se dirigen tanto a jóvenes deportistas, como a sus padres y a los monitores deportivos.

Por su lado, Rodríguez ha destacado la importancia de que el mensaje de los deportistas "llegue a todos los municipios de la provincia, los más grandes y los más pequeños" y ha indicado que serán charlas "muy amenas y divertidas", en las que repasará las situaciones que ha vivido en su carrera profesional y, sobre todo, hablará sobre por qué es tan importante el deporte para él y por qué lo lleva de forma transversal en su vida.