La Diputación de Málaga organiza unas jornadas sobre el periodismo de la Generación del 27 en el Palacio de Valdeflores

El Vicepresidente Y Diputado Provincial De Cultura, Manuel López Mestanza, Presenta 'El Periodismo Del 27, La Edad De Plata', Congreso Organizado Por El Centro Generación Del 27. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha presentado este lunes las jornadas 'El periodismo del 27. La edad de plata', que se celebrará los días 16, 17 y 18 de noviembre en el Palacio de Valdeflores, en la calle Carretería, 60.

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, ha detallado que "las conferencias y mesas redondas programadas pondrán el foco sobre el modo en el que entendieron el periodismo moderno Juan Rejano, Carmen de Burgos 'Colombine', Manuel Chaves Nogales, Esteban Salazar Chapela, Josefina Carabias, Magda Donato o Sebastià Gasch, entre otros".

"Fueron mujeres y hombres que no solo entendieron el periodismo como su oficio, sino como una forma de compromiso; algunos de ellos eran grandes escritores y además estamos recordando a mujeres que conquistaron espacios de libertad a través de la escritura", ha subrayado el diputado.

En este sentido, López Mestanza ha explicado que en este ciclo --dirigido por el escritor y periodista Guillermo Busutil-- destacados expertos profundizarán en el papel estelar que jugó el periodismo durante la misma época en la que se produjo la eclosión de la Generación del 27.

La defensa de los derechos de las mujeres, la crónica como testimonio histórico, el periodismo de actualidad y la crítica de las vanguardias artísticas serán algunas de las cuestiones que saltarán a la palestra durante diferentes sesiones.

Asimismo, López Mestanza ha resaltado que "el periodismo vinculado a la Generación del 27 desempeñó un papel fundamental en la renovación cultural de la España del siglo XX".

"Detrás de la efervescencia cultural de la época, y junto a los grandes poetas y artistas del 27, también hubo periódicos, crónicas, reportajes y, sobre todo, periodistas que usaron la palabra para interpretar la realidad", ha añadido López Mestanza durante una rueda de prensa convocada en el Palacio de Valdeflores.

PROGRAMACIÓN

La conferencia inaugural 'Juan Rejano. El periodismo comprometido' será pronunciada por el historiador malagueño Fernando Arcas, el lunes 16 de noviembre a las 17,30 horas, y será presentada por Guillermo Busutil.

Posteriormente, a las 18,45 horas, también tendrá lugar la mesa redonda 'El periodismo literario de la cultura', en la que se analizarán las figuras de Manuel Chaves Nogales, Esteban Salazar Chapela, Joaquín Romero Murube y Núñez de Herrera. A sus legados se aproximarán la autora de la biografía más conocida de Chaves Nogales, María Isabel Cintas, la escritora y profesora Francisca Montiel y el periodista José María Rondón. Este primer debate estará moderado por la profesora de Periodismo de la Universidad de Málaga Laura López Romero.

Un día después, el martes 17 de noviembre, la programación continuará a las 17,30 horas con otra mesa redonda, 'La tercera España. Reporterismo y vanguardia', dedicada a las aportaciones de José María Cossío, Manuel del Arco, Gaziel, Sebastià Gasch y Guillermo de Torre.

Este nuevo foro contará con la participación del periodista Antón Castro, el profesor José Bernardo San Juan y la escritora Erika Martínez. Estará moderado por otra profesora de Periodismo de la Universidad de Málaga, Ruth de Frutos.

A continuación, del cierre de esta segunda jornada se encargará, a las 18,45 horas, el escritor y periodista Juan Bonilla con la conferencia 'Imaginar la radio: Ramón Gómez de la Serna y el medio radiofónico'.

Por último, el miércoles 18 de noviembre se celebrará la tercera y última tarde del ciclo con un protagonismo absoluto de las mujeres que destacaron en el periodismo de la época. A las 17.30 horas, la periodista Asunción Valdés --quien fuera la primera la primera corresponsal de RNE en Bonn y fundadora de 'El País'-- desarrollará su conferencia 'Carmen de Burgos, 'Colombine'. La gran reportera del 27', en un acto introducido por la periodista Paula Peralta.

Como broche final, a las 18,45 horas se desplegará la mesa redonda 'Las periodistas pioneras del 27', que abordará las decisivas contribuciones de figuras de la talla de Magda Donato, Josefina Carabias, Lucía Sánchez, María Luz Morales, Teresa de Escoriaza y Sara Insúa.

Estará moderada por la periodista Valle Alonso y se nutrirá de las intervenciones de la profesora Isabel Navas, la periodista Eva Díaz Pérez y la historiadora e investigadora francesa Catherine Saupin.