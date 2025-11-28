Diputación de Málaga organiza jornadas sobre poesía de María Victoria Atencia con conferencias y concierto con lecturas

Cartel anunciador del programa dedicado a la poesía de la autora malagueña. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga organiza, con la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA), las jornadas 'A esta altura de vida', dedicadas a la obra poética de María Victoria Atencia y que se celebrarán del 1 al 4 de diciembre. Las actividades se desarrollarán los tres primeros días en el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA y la última jornada tendrá lugar en la Sala de Grados 'Rector José María Martín Delgado' de la Facultad de Derecho de la UMA.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado la relación de María Victoria Atencia con la Diputación de Málaga, particularmente con el Centro Cultural Generación del 27, y ha explicado el compromiso de la institución con ella y su familia para contribuir a la divulgación y el estudio de su legado.

López Mestanza ha recordado que en 2024 se formalizó la donación de la biblioteca y del archivo de María Victoria Atencia y de Rafael León a la Diputación de Málaga, correspondiéndole al Centro Cultural Generación del 27 su custodia y conservación en la Biblioteca del 27.

En ese contexto se inscriben las jornadas dedicadas a la poeta, que recientemente ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025, y que arrancarán el lunes 1 de diciembre, a las 20.00 horas en el MVA, con una lectura poética a cargo de Aurora Luque, Mercedes León, Francisca Díaz y Virginia Nolting.

Posteriormente, se proyectará el videojuego 'La voz de María Victoria Atencia', realizado por Novelingo Estudio. Y el acto concluirá con un concierto a cargo de 'Montalvo Classic Experience & Sextet in Concert', que interpretará piezas de Mahler, Händel, Vivaldi, Bach, Shostakovich, Mozart y Brahms.

El martes 2 de diciembre, también en el MVA, habrá dos conferencias. A las 19.00 horas hablará Francisco Ruiz Noguera sobre 'De la raíz al vuelo: la poesía de María Victoria Atencia', y una hora más tarde será el turno de Marina Bianchi con 'De barcos y naufragios, en la poesía de María Victoria Atencia'.

El miércoles 3 de diciembre el MVA acogerá otras dos conferencias a cargo de Eva Díaz Pérez, sobre 'María Victoria Atencia. Sobrevolando jardines ultramarinos' (a las 19.00 horas) y de Juan Lamillar, sobre 'María Victoria Atencia: miradas sobre el arte' (a las 20.00 horas).

Y las jornadas se cerrarán el jueves 4 de diciembre con la conferencia de Xelo Candel sobre 'La realidad trascendida en la palabra poética de María Victoria Atencia'. Será a las 13.00 horas en la Sala de Grados 'Rector José María Martín Delgado' de la Facultad de Derecho.