La Diputación de Málaga organiza la primera convención de escuelas taurinas de la provincia

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta acogerá el próximo 5 de marzo la primera Convención anual de Escuelas Taurinas de la provincia de Málaga, un encuentro promovido por la Diputación Provincial en colaboración con la empresa Estauma, concesionaria de la Escuela Taurina Provincial.

En este encuentro se reunirán las escuelas taurinas de Ronda, Antequera, Costa del Sol y la de la propia Diputación, con el objetivo de coordinar toda la temporada, que se conozcan entre los distintos alumnos y tengan la oportunidad de formarse tanto a través de charlas teóricas como prácticas.

Además, los alumnos de las distintas escuelas tendrán la oportunidad de entrenar en el ruedo de La Malagueta, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que la institución provincial apoya a las distintas escuelas de toda la provincia, y ha apuntado que "la apuesta por la formación y el desarrollo de los alumnos es fundamental para garantizar el futuro de la fiesta, para seguir creciendo en cantidad y en calidad".

En este sentido, ha agradecido el "trabajo incansable" que realizan todas las escuelas, ya que "no solo enseñan a torear, sino que lo hacen en valores tan importantes como el respeto, la solidaridad, la educación y el compañerismo".

La convención dará comienzo a las 17.30 horas y contará con una charla introductoria por parte de la Unidad de Asuntos Taurinos de la Diputación, en la que se dará a conocer el funcionamiento de la temporada 2026 y las líneas básicas a seguir, en coordinación con los profesores y directores de las escuelas.

Acto seguido se desarrollará una charla impartida por el crítico taurino Manuel Fernández Maldonado sobre el matador de toros malagueño Manolo Segura, figura que da nombre a la Puerta Grande de la plaza.

Al finalizar, se entregará a las distintas escuelas materiales para el funcionamiento y desarrollo de la siguiente actividad, que constará de un kit teórico y trastos de torear. De este modo, como cierre de la sesión, los alumnos podrán disfrutar de una clase de toreo de salón impartida por el profesor de la Escuela Taurina Provincial José María Fijo 'El Ciento'.