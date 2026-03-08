La Diputación de Málaga organiza un variado programa de actividades culturales en la Biblioteca Cánovas del Castillo

Cartel ‘Las ciudades de Machado y la generación del 27’ e ‘Inside’ de Daniela Miazzo, ambas en el Centro Cultural MVA. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado un variado programa de actividades culturales para la próxima semana protagonizado por actividades en la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) y actuaciones musicales en varios municipios de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la primera actividad será el martes 10 de marzo a las 19,00 horas, en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Se trata de un encuentro con la autora Miriam Reyes que hablará de su libro 'La edad infinita' e invitará al público a adentrarse en una escritura intensa y precisa, que cuestiona las nociones lineales de la edad y propone una mirada expandida sobre la identidad y la memoria. Estará dirigido a todos los públicos y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El jueves 12 de marzo a las 17,30 horas, dará comienzo el Taller de viñetas 2026, impartido por Omar Janaan, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Cánovas del Castillo. En esta ocasión, la primera sesión del homenaje al gran Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón y de muchos personajes más. Encuentro enfocado a jóvenes entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general. Para participar en la actividad es necesario realizar una reserva previa en: https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

El viernes 13 de marzo, a partir de las 16,30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece nuevamente una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa.

Retoma las tardes de '¡Mueve ficha!', para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas. Entrada libre hasta completar aforo.

La última actividad del viernes 13, será a las 19,00 horas, en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Dentro del ciclo Ciencia en la biblioteca, Sonia Ordóñez, Celia Rodríguez, Virginia Lobato y Estefanía Ríos mostrarán experimentos sencillos de ciencia sacados de historias de Disney y otros cuentos. La entrada será libre hasta completar aforo.

CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27

Por otro lado, la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre acoge el 12 de marzo, a las 19,00 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas' con el poeta Salvador Gutiérrez Jiménez y Alicia Tamariz trío. Entrada con reserva telefónica 952 416 774.

El próximo 15 de marzo, a las 17,00 horas, la Casa de la Juventud y Cultura del municipio de Mollina acogerá la representación de la obra 'Ellas son el 27'. Bajo la dirección de Lorena Roncero, se reivindica el papel fundamental que desempeñaron las mujeres de la Generación del 27, muchas veces olvidadas por la historia oficial. 'Ellas son el 27' recupera esas voces femeninas a través del teatro, ofreciendo al público una mirada necesaria y contemporánea sobre lo que también fue esa generación. Entrada libre hasta completar aforo.

La Orquesta Sinfónica de Málaga celebra su concierto de Cuaresma el viernes 13 de marzo, a las 19,30 horas, en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Málaga con un programa compuesto por las piezas 'Andante' y 'Miserere' del músico y compositor malagueño Eduardo Ocón. La entrada es libre hasta completar aforo.

El pianista noruego Havard Ersland y su trío cierran en la Casa de la Cultura de Coín la décima edición del Festival de Jazz MVA. El concierto será el viernes 13 de marzo a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Tras sus inicios en Frigiliana, el XII Festival de Música Sacra y Música Antigua 'La Liebre de Marzo' continúa el sábado 14 de marzo en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Cómpeta con el recital del quinteto de metales Brassarquía. Será a las 12,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Dentro del XXI Ciclo de Música Sacra, la iglesia de Santa María la Mayor de Ronda acogerá el domingo 15 de marzo el 'Réquiem' de Wolfgang Amadeus Mozart en memoria de Pepa Becerra. La Orquesta Sinfónica de Málaga tocará junto al Coro Sinfónico Hispalense, la Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba y la Coral Ciudad de Antequera. Será a las 19,00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

La compañía El Tesón lleva a Ardales la obra 'Todas las mujeres que habito', un espectáculo unipersonal de la actriz Ángela Conde. Será el sábado 14 de marzo, a las 20,00 horas en el Centro Cultural Villa de Ardales. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Cuenta la historia de una mujer que hace un viaje desde el pasado hacia el amor propio y el empoderamiento. En esta obra se unen el drama y la comedia para dar vida a diferentes personajes femeninos, todos ellos dotados de ternura, pasión y verdad.

EXPOSICIONES

El Centro Cultural MVA expone hasta el 20 de marzo 'Las ciudades de Machado y la generación del 27' con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo. La muestra está compuesta por los originales de las cincuenta ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de Campos de Castilla desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

La sala de exposiciones del MVA acoge hasta el 3 de abril la obra más introspectiva de Daniela Miazzo, unas piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

Hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita. Horario de visitas de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas, domingos cerrado.

Por su parte, el Ateneo de Málaga (calle Compañía, 2) recibe en el Espacio Frank Rebajes la muestra 'Cinco lobitos' del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga. La exposición, comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el 17 de abril. Cinco lobitos ofrece una exploración visual única de la Semana Santa de Málaga compuesta por veinte imágenes que han sido seleccionadas entre más de doscientas fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña. El horario de visitas es de lunes a viernes de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas. Entrada gratuita