Diputación Málaga participa en proyecto europeo con una iniciativa para transformar residuos forestales en biomateriales

Diputación de Málaga participa en proyecto europeo con una iniciativa de transformar residuos forestales en biomateriales - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga participa en el proyecto Embeded, una iniciativa que se enmarca dentro de Horizonte Europa, el principal programa de financiación de la Unión Europea para la investigación y la innovación (I+I) para el período 2021-2027, y lo hace con una iniciativa de transformación de residuos forestales en biomateriales.

El objetivo del proyecto es generar soluciones innovadoras que aceleren la transición hacia la gestión sostenible de los recursos naturales, crear cadenas de valor locales resilientes e impulsar economías circulares, desarrollando nuevos materiales, productos y servicios que no generen impacto medioambiental, han informado en una nota.

Para ello se han seleccionado 14 entidades procedentes de cuatro países europeos, como son España, Portugal, Irlanda y República Checa, donde se pondrán en marcha cinco proyectos pilotos, dos de los cuales se desarrollarán en España.

De este modo, la Diputación participa en el proyecto junto a Cesefor y The KS Factory, tal y como ha anunciado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma.

Cesefor, ha explicado, es una fundación privada sin ánimo de lucro castellano-leonesa cuya misión es impulsar, desde hace más de 25 años, la competitividad y sostenibilidad de las industrias forestales a través de la gestión de recursos, la innovación, el desarrollo tecnológico y la promoción de productos biobasados.

Por su parte, The KS Factory es una de las firmas que forman parte del ecosistema de RedVerde, dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de biocompuestos naturales elaborados a partir de residuos naturales de origen forestal, agrícola, mineral y marino, para ofrecer soluciones sostenibles que ayuden a reducir la huella hídrica y de carbono y que contribuyan al desarrollo de nuevas tecnologías y oficios aplicados en el sector de la bioconstrucción.

El proyecto en el que participa la Diputación de Málaga se denomina 'Explotación de plantas portátiles de producción de biocarbón y tableros para transformar localmente los residuos de las industrias agroalimentarias, de piensos y forestales tradicionales en biomateriales con demanda regional'.

Embeded tiene una duración de 36 meses. Se gestionará a través del Servicio de Atención al Despoblamiento del Territorio, para realizar labores divulgativas y formativas en el desarrollo de soluciones innovadoras en la producción de tableros biobasados como el corcho y otros subproductos derivados de los recursos forestales y agroalimentarios.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial ha subrayado "la importancia de explorar modelos innovadores de producción y negocio vinculados a la bioeconomía, replicables y escalables, en el que tengan un papel activo los productores primarios para aprovechar las materias primas locales infrautilizadas y los subproductos, residuos y desechos, procedentes de la tierra, el ganado y del monte que pongan en valor el medio rural de la provincia de Málaga y ayuden a mitigar los efectos de la despoblación".

En este sentido, Ledesma ha explicado que las funciones de la Diputación de Málaga serán divulgativas. En primer lugar, sobre las oportunidades en el ámbito forestal del medio rural y, en segundo lugar, de las utilidades y beneficios de los productos que se elaboren en las plantas que se localicen en la provincia. Y, por otro lado, formativas, ya que para aprovechar las nuevas posibilidades de negocio se necesita personal preparado y cualificado tanto en el ámbito de la biocontrucción como en el resto del sector de las bioeconomías.

"El presupuesto total del proyecto asciende a 4.998.945,89 euros, siendo la subvención adjudicada a la Diputación Provincial de Málaga de 127.740,00 euros, financiados al 100% a través del programa europeo Horizonte Europa", ha informado Ledesma.