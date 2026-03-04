Diputación de Málaga pone en marcha un portal de autoaprendizaje para casi 16.000 empleados públicos de la provincia

El vicepresidente de Desarrollo Económico y Social de la Diputación de Málaga, Juan Rosas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha un nuevo portal de autoaprendizaje (pildorasformativas.malaga.es) dirigido a casi 16.000 empleados públicos de la provincia. Se ofrece formación, entre otros, sobre temas económicos y presupuestarios, procedimientos administrativos, recursos humanos, nuevas tecnologías, aspectos jurídicos, prevención de riesgos laborales, salud laboral y sobre competencias propias de determinados colectivos, como policías locales.

El vicepresidente de Desarrollo Económico y Social de la institución provincial, Juan Rosas, ha presentado este miércoles esta nueva oferta formativa, que permanecerá siempre en abierto y que incluye, a modo de 'píldoras formativas, los contenidos básicos de los cursos realizados en 2025.

Rosas ha explicado que esta modalidad es frecuente en muchas administraciones y surge de la necesidad de ofrecer información básica a empleados que lo requieren para el desempeño de su puesto de trabajo, o para su formación y perfeccionamiento. En este sentido, ha apuntado que durante los dos últimos años se ha cuadruplicado el número de trabajadores que demandan formación.

"Dado que en muchas ocasiones la limitación de plazas impide acceder a la realización de cursos, este nuevo portal permitirá disponer siempre de esa información o formación básica para el desempeño en su puesto de trabajo. Los cursos se estructuran en 'píldoras' que se pueden iniciar, pausar y retomar al ritmo que le interese a cada persona. No existen plazos de matrícula ni calendarios fijos: todo el material está siempre accesible", ha añadido.

El portal arranca con medio centenar de 'píldoras formativas' ya disponibles, que se duplicarán durante los próximos días y, a medida que se vayan realizando y finalizando nuevas acciones formativas este año, se irán incorporando más contenidos. Estos cursos no conllevan certificación oficial y no tienen seguimiento pedagógico o tutorías.

Juan Rosas ha subrayado la apuesta de la Diputación, a través de la Delegación de Empleo y Formación, por mejorar el servicio público y la atención a la ciudadanía a través de la formación del conjunto del empleo público local. "Invertir en formación es invertir en modernización de la Administración Local, en capital humano, eficiencia administrativa y cohesión del territorio", ha indicado.

BALANCE FORMATIVO

Por otro lado, el vicepresidente de Desarrollo Económico y Social ha ofrecido datos sobre las actividades formativas llevadas a cabo por la Diputación de Málaga a través del servicio de Formación y del ISEL, y ha concretado que en los seis últimos años se realizaron más de 1.500 cursos atendiendo a más de 45.000 alumnos.

Durante el año pasado, hubo un notable incremento del volumen de alumnado en el programa de formación agrupada, con casi 7.000 personas. Y el programa de autoformación, con una oferta de más de 160 cursos, tuvo 5.749 participantes.

A este respecto, Juan Rosas ha destacado que todos los ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales de la provincia, a excepción de la capital, se sumaron en 2025 al Plan de Formación Agrupada presentado por la Diputación de Málaga ante el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía.

"Tras seis años de intenso trabajo de las unidades de Formación e ISEL, la Diputación de Málaga se vuelve a colocar como referente formativo del sector público local en Andalucía. Y es la segunda entidad promotora de planes agrupados en importe de subvención concedido tras la Federación Andaluza de Municipios y Provincias", ha precisado.