La Diputación de Málaga pone en valor el patrimonio natural como generador de empleo verde frente al reto demográfico

La Diputación pone en valor el patrimonio natural como generador de empleo verde frente al reto demográfico - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha reivindicado el patrimonio natural de la provincia como fuente de empleo verde y herramienta para fijar población en los municipios rurales. Lo ha hecho en la jornada 'Ecos en la provincia de Málaga: 25 años del FSE, caminando hacia una economía verde', celebrada en el municipio malagueño de Canillas de Aceituno y en el puente colgante de El Saltillo, uno de los recursos naturales con mayor capacidad de atracción de la Axarquía.

Durante la jornada, la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, acompañada por el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos, ha destacado que "el patrimonio natural bien cuidado es también desarrollo económico", vinculando el empleo verde con la lucha contra la despoblación.

"El reto demográfico lo afrontamos generando oportunidades donde vive la gente, consiguiendo que las personas aprendan un oficio con futuro, que una empresa encuentre el perfil que necesita y que un municipio consiga que sus jóvenes no tengan que irse", ha añadido.

La elección del enclave responde a la dimensión que este recurso ha adquirido en los municipios que lo rodean y en el conjunto de la comarca. El puente y la senda que lo atraviesa se han convertido en un motor clave frente al reto demográfico, llegando a aumentar hasta un 60% las ventas de comercios de la zona desde que se inauguró el puente en 2020.

"Contar con un recurso medioambiental de alto impacto y capacidad de atracción es un revulsivo para el desarrollo económico de los municipios más rurales de la provincia, al poner en valor el patrimonio natural como fuente de oportunidad y de desarrollo rural", ha manifestado Márquez.

Medio centenar de personas participaron en la jornada, en la que recorrieron un tramo de la Etapa 7 de la Gran Senda hasta el puente, guiados por intérpretes que explicaron los valores del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y el papel de la Gran Senda como recurso de desarrollo rural. Durante el trayecto, las dinámicas participativas sirvieron para compartir experiencias, oportunidades de empleo e ideas de futuro en torno a la economía verde.

El cruce de El Saltillo fue el momento central de la jornada, concebido como "símbolo de los puentes que el Fondo Social Europeo lleva 25 años tendiendo entre la biodiversidad y las personas", según la diputada. La jornada concluyó con un networking entre los participantes.

EL PROYECTO TEQUIEROVERDE

La actividad forma parte de 'Ecos en el territorio', la programación con la que la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conmemora sus 25 años de gestión del Fondo Social Europeo y reconoce a las entidades beneficiarias del Programa Empleaverde.

En el marco de este programa, la Diputación de Málaga coordina junto a ADR Sierra Norte de Málaga, Arrabal AID y la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, el proyecto TeQuieroVerde.

Esta iniciativa ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento en economía circular y empleo verde en toda la provincia, con especial atención a comarcas rurales como la Sierra Norte, la Sierra de las Nieves, el Guadalhorce, el Guadalteba y la Axarquía.

La Diputación de Málaga ha reivindicado el patrimonio natural de la provincia como fuente de empleo verde y herramienta para fijar población en los municipios rurales. Lo ha hecho en la jornada 'Ecos en la provincia de Málaga: 25 años del FSE, caminando hacia una economía verde', celebrada en Canillas de Aceituno y en el puente colgante de El Saltillo, uno de los recursos naturales con mayor capacidad de atracción de la Axarquía.

Durante la jornada, la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, acompañada por el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos, destacó que "el patrimonio natural bien cuidado es también desarrollo económico", vinculando el empleo verde con la lucha contra la despoblación: "El reto demográfico lo afrontamos generando oportunidades donde vive la gente, consiguiendo que las personas aprendan un oficio con futuro, que una empresa encuentre el perfil que necesita y que un municipio consiga que sus jóvenes no tengan que irse".

La elección del enclave responde a la dimensión que este recurso ha adquirido en los municipios que lo rodean y en el conjunto de la comarca. El puente y la senda que lo atraviesa se han convertido en un motor clave frente al reto demográfico, llegando a aumentar hasta un 60% las ventas de comercios de la zona desde que se inauguró el puente en 2020.

"Contar con un recurso medioambiental de alto impacto y capacidad de atracción es un revulsivo para el desarrollo económico de los municipios más rurales de la provincia, al poner en valor el patrimonio natural como fuente de oportunidad y de desarrollo rural", ha manifestado Márquez.

Medio centenar de personas participaron en la jornada, en la que recorrieron un tramo de la Etapa 7 de la Gran Senda hasta el puente, guiados por intérpretes que explicaron los valores del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y el papel de la Gran Senda como recurso de desarrollo rural. Durante el trayecto, las dinámicas participativas sirvieron para compartir experiencias, oportunidades de empleo e ideas de futuro en torno a la economía verde.

El cruce de El Saltillo fue el momento central de la jornada, concebido como "símbolo de los puentes que el Fondo Social Europeo lleva 25 años tendiendo entre la biodiversidad y las personas", según la diputada. La jornada concluyó con un networking entre los participantes.

EL PROYECTO TEQUIEROVERDE

La actividad forma parte de 'Ecos en el territorio', la programación con la que la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conmemora sus 25 años de gestión del Fondo Social Europeo y reconoce a las entidades beneficiarias del Programa Empleaverde.

En el marco de este programa, la Diputación de Málaga coordina junto a ADR Sierra Norte de Málaga, Arrabal AID y la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, el proyecto TeQuieroVerde. Esta iniciativa ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento en economía circular y empleo verde en toda la provincia, con especial atención a comarcas rurales como la Sierra Norte, la Sierra de las Nieves, el Guadalhorce, el Guadalteba y la Axarquía.