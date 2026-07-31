Diputación de Málaga potencia la gestión y coordinación en emergencias con dos nuevos vehículos logísticos de bomberos

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i), junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, revisan equipamiento del nuevo Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga da un paso más en la mejora de la coordinación, la gestión y la intervención ante grandes emergencias, como los incendios forestales o las inundaciones, con la incorporación de dos vehículos logísticos. Se trata de un camión de Puesto de Mando Avanzado y otro con equipamiento especial para inundaciones y rescates que han supuesto una inversión de un millón y medio de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado los dos nuevos vehículos y una campaña de concienciación para la prevención de incendios junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Salado ha recalcado que el CPB está "a la vanguardia en España en cuanto a profesionales, ya que cuenta con los mejores bomberos, los mejor preparados y los más solidarios, y en equipamiento y medios, que se potencian y mejoran cada año".

Por su lado, Sanz ha felicitado al CPB de Málaga por su trabajo, por su colaboración "extraordinaria" en cada emergencia junto al personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía, y muy especialmente el Infoca, en tareas tan complejas como los incendios forestales o las inundaciones.

"Cuando llegan los bomberos del CPB para intervenir en alguna emergencia son oxígeno, uno se fortalece y sabe que tiene las mejores garantías de apoyo, de ayuda y de profesionalidad", ha comentado.

El consejero ha valorado la importancia de los nuevos vehículos logísticos y ha incidido en que la experiencia demuestra que ante las emergencias tan importante como disponer de medios de intervención es contar con la herramientas necesarias para coordinar de manera eficaz todos los recursos disponibles, como el camión de Puesto de Mando Avanzado del CPB,

"Los dos nuevos vehículos que se incorporan al Consorcio Provincial de Bomberos suponen un importante equipamiento logístico que contribuirá a mejorar sustancialmente la respuesta ante grandes emergencias", ha añadido.

Por un lado, un camión de Puesto de Mando Avanzado, la primera unidad de este tipo en los servicios de bomberos de Andalucía, y que será también un referente a nivel nacional gracias a sus avanzados sistemas de comunicaciones, localización y coordinación en emergencias.

Está diseñado para tener dos partes diferenciadas. Una zona de comunicaciones y gestión de medios y recursos, tanto del CPB Málaga como del resto de servicios de bomberos de la provincia, para los que está disponible este vehículo ante cualquier demanda, con dos puestos de trabajo para los gestores de emergencia, ordenadores, emisoras de radio, pizarras, etcétera.

Y una segunda zona de reuniones, que se usará como punto de coordinación de bomberos, 061, cuerpos policiales, Protección Civil y responsables políticos. Cuenta, entre otro equipamiento, con emisoras de radio en distintos tipos de banda, telefonía vía satélite, dron con cámara térmica y mástiles telescópicos de ocho metros que sirven de soporte a una unidad meteorológica, la antena de televisión y una cámara de 360 grados.

Además, como apoyo a intervenciones de larga duración, incorpora 15 transmisores de radio y 15 linternas de casco para reponer las de los bomberos intervinientes.

Igualmente, se incorpora al CPB un camión logístico en emergencias, un 4x4 que cuenta con equipos especiales para intervención en inundaciones y rescates, que incorpora una plataforma trasera con capacidad de carga de 2.100 kilos. Dispone de una docena de motobombas para achique de agua que permiten evacuar 21.400 litros por minuto. Y también incluye nueve carros con capacidad de carga de 500 kilos cada uno, almacenando diferentes equipos especiales para intervención en inundaciones.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha presentado una campaña de concienciación y prevención de incendios que pone en marcha el Consorcio Provincial de Bomberos de la institución provincial con el objetivo de fomentar conductas responsables, reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad y contribuir a proteger vidas, entornos naturales y bienes materiales.

"Este verano está siendo especialmente crítico con el grave incendio de Los Gallardos o los que han asolado Ávila, Madrid y Toledo, y los que ahora afectan a Zamora y a Castellón. Este año ya hay más de 200.000 hectáreas de bosques y montes arrasados. Pero también los incendios en viviendas provocan tragedias, como la de ayer en Benalmádena. Por eso, es tan importante insistir una y otra vez en la prevención", ha señalado.

Al respecto, Salado ha agradecido el trabajo realizado por los efectivos del CPB que han colaborado en las tareas de extinción del incendio de Ávila, un dispositivo compuesto por 15 bomberos, junto a cinco vehículos, que han estado trabajando desde el lunes hasta este pasado jueves, cuando regresaron a Málaga.

"Son todo un ejemplo que merece nuestra felicitación y una muestra de la cooperación que debe existir entre administraciones ante una emergencia de gran magnitud, como la de los incendios forestales", ha resaltado.

En este sentido, la campaña del CPB pone el acento en que los pequeños gestos responsables pueden evitar grandes desastres y ayudan a proteger el entorno y las personas. Igualmente, recuerda que la colaboración ciudadana y extremar la precaución son clave para evitar riesgos, especialmente con las altas temperaturas de verano.

Los datos reflejan, además, que solo en materia de incendios las actuaciones del Consorcio de Bomberos en los siete primeros meses del año han aumentado de forma considerable respecto a las de las mismas fechas del año pasado.

En total, entre enero y julio de 2025 se hicieron 911 intervenciones por incendios, 207 de ellas por fuegos en el monte o en actividades agrícolas y 182 por incendios en viviendas. Y este año, en los siete primeros meses, el CPB ha actuado en un total de 1.050 incendios (un 15% más), de los que 301 han sido incendios forestales o agrícolas (han aumentado un 45%) y 205 en viviendas.

"Así que es fundamental seguir realizando campañas de concienciación sobre las consecuencias del fuego, que en este caso se centran en dos lemas: 'Está en tus manos' y 'Lo material se reemplaza, la vida no'", ha insistido.

El presidente de la Diputación de Málaga ha concluido indicando que el compromiso es "continuar potenciando el CPB como en los últimos años con mejoras en sus recursos humanos, sus medios y suequipamiento del Consorcio Provincial de Bomberos".

En este sentido, ha anunciado que este año se reforzará el servicio con dos bombas urbanas ligeras y una escala de 54 metros articulada con ascensor. Y el año que viene se incorporarán dos bombas rurales pesadas y una escala de 34 metros. Todo ello con una inversión global de cuatro millones de euros.

Además, ha añadido que en 2027 se incorporarán a la plantilla 46 nuevos bomberos; un total de 21 para el parque de Álora-Pizarra, en Zalea, y 25 para el operativo y administración.