La Diputación de Málaga presenta el coleccionable de cromos del 150 aniversario de La Malagueta

La Diputación presenta el coleccionable de cromos del 150 aniversario de La Malagueta - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta este lunes en el Centro Cultural La Malagueta, el coleccionable de cromos conmemorativo del 150 aniversario de la plaza de toros de Málaga, una publicación que recoge la historia de siglo y medio de vida del coso del Paseo de Reding en 24 páginas y con 180 imágenes.

El acto contará con la asistencia del vicepresidente de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, quien ha destacado esta iniciativa impulsada y patrocinada por la Diputación Provincial de Málaga y producida por HolyCards, con el objetivo de acercar al público la historia, la memoria y el patrimonio de La Malagueta.

Marmolejo ha señalado que "este coleccionable permite recorrer de una forma cercana y visual los 150 años de historia de un espacio profundamente vinculado a la ciudad de Málaga y a la provincia".

Asimismo, ha subrayado que "La Malagueta no es solo una plaza de toros, sino un edificio emblemático, un punto de encuentro cultural y un testimonio vivo de distintas generaciones de malagueños".

El álbum se estructura en ocho secciones temáticas, entre las que destacan las dedicadas a toreros históricos, toreros malagueños y triunfadores de las diferentes ferias taurinas celebradas en La Malagueta. La cartelería cuenta también con una sección propia, junto a apartados centrados en el mundo del caballo y en los médicos que han estado al frente de la enfermería de la plaza.

La publicación se completa con instantáneas del coso a lo largo de los años y con detalles arquitectónicos de un inmueble declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1976 y Bien de Interés Cultural en 1981, poniendo de relieve la importancia patrimonial de uno de los edificios más reconocibles de Málaga.

El vicepresidente ha explicado que "la Diputación mantiene su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia, y este proyecto se enmarca en esa línea de trabajo". En este sentido, ha añadido que "el 150 aniversario de La Malagueta es una oportunidad para mirar al pasado, reconocer su legado y compartirlo con nuevos públicos a través de formatos accesibles y participativos".

Así, con motivo de esta iniciativa, se han editado un total de 1.000 álbumes, que serán distribuidos de manera gratuita entre los aficionados que asistan al acto de presentación, así como entre las personas que participen en las actividades programadas en torno al 150 aniversario de La Malagueta. Del mismo modo, los sobres de cromos se entregarán en las distintas acciones que conforman la programación cultural de esta efeméride.

Por último, han valorado que la Diputación "refuerza con esta propuesta la programación conmemorativa del 150 aniversario de La Malagueta, favoreciendo la difusión de su historia y ampliando la participación ciudadana en torno a un espacio que forma parte del patrimonio cultural, arquitectónico y taurino de Málaga".