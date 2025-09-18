La Diputación de Málaga presenta la modificación del planeamiento urbanístico para las aldeas de Periana

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras de Málaga, Nieves Atencia, y la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL

PERIANA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha presentado el documento relativo al Avance de la Innovación del Planeamiento solicitado por el Ayuntamiento de Periana para reequilibrar el territorio de 14 aldeas del municipio y adaptar la planificación de estas a la realidad social y ambiental.

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha entregado a la alcaldesa de Periana, Meritxell Vizuete, el documento redactado por el personal técnico del servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación, según ha informado la institución supramunicipal en un comunicado.

Atencia ha explicado que se trata de una modificación estratégica del planeamiento general vigente, redactado en 1997 y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2013, "que busca garantizar un urbanismo más flexible, sencillo y enfocado a las necesidades del siglo XXI, en consonancia con los principios de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista)".

El objetivo del Avance de la Innovación del Planeamiento es "redefinir los límites del suelo urbano en los núcleos rurales tradicionales de Periana y delimitar los hábitats rurales diseminados en suelo rústico".

La diputada ha indicado que la propuesta que se ha redactado contempla la planificación de solares municipales para zonas verdes, espacios libres y equipamientos de las aldeas, lo que contribuirá a "mejorar el nivel dotacional y la calidad de vida de sus residentes".

De igual modo, ha resaltado que la elaboración del documento, realizada con tecnología GIS, ha contado con un proceso participativo activo, en el que se han recogido aportaciones de los propietarios de las distintas aldeas.

Desde la Diputación han precisado que con este documento se inicia la tramitación ambiental y, tras su aprobación inicial, se abrirá una nueva fase de participación técnica y ciudadana.