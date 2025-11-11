La Diputación de Málaga presenta un presupuesto histórico de 516,21 millones para el sector público provincial

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputacíón de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este martes en rueda de prensda la propuesta de presupuestos de la institución. Así, se ha referido, en concreto, al presupuesto para todo el sector público provincial como "histórico", toda vez que por primera vez supera los 500 millones de euros, y llega hasta los 516,21 millones. (+12,29%). La Diputación tendrá unas cuentas de 382,26 millones, un incremento del 13,95%.

Salado, acompañado por el vicepresidente del Área de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo y por la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, ha cargado en su intervención contra el Gobierno central por llevar tres años sin aprobar los presupuestos generales (PGE): "Llevamos desde 2023 con los presupuestos prorrogados, y eso complica cada año más la elaboración de nuestras cuentas, por eso hemos optado por hacer unas previsiones prudentes", ha dicho.

El presidente de la Diputación de Málaga ha insistido en "la dificultad de ir a ciegas en cuestiones presupuestarias fundamentales, como la previsión de crecimiento económico y de la Participación en los Ingresos del Estado, fuente principal de ingresos de la Diputación".

Al desgranar las cuentas, y respecto del conjunto del sector público provincial ha destacado especialmente otra cifra récord como es la de 96 millones de eruos que se destinarán a inversión, lo que supone un a umento del 25,8%: "uno de cada cinco euros se destina a inversiones para seguir siendo el motor de la provincia y para dar respuesta a los problemas y necesidades de los malagueños", ha dicho Salado al referirise a agua, movilidad, gasto social, lucha contra los incendios, promoción de nuestros principales sectores productivos y apoyo a los colectivos más vulnerables.

Los 516 millones referidos se reparten en 40,32 millones para el Patronato de Recaudación, 37,10 millones para el Consorcio de Bomberos, con un gran aumento del 7%; 32,15 millones para el Consorcio de Residuos, con una subida del 15,5% para impulsar las inversiones en equipamientos y medios técnicos; 18,52 millones para Turismo Costa del Sol, una subida del 5,7%, y 4,76 millones para el Consorcio de Aguas, un aumento del 10,69 por ciento.

