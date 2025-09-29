Diputación de Málaga prevé de ministerio en la Mesa de Movilidad "una larga cambiada para decir que están haciendo algo"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, con motivo de una entrevista con Europa Press, en una imagen de archivo. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, prevé que el Ministerio de Transportes del Gobierno de España acuda este próximo martes, 30 de septiembre, a la Mesa de Movilidad en la que se sentará con el resto de administraciones "con una larga cambiada para decir que están haciendo algo".

En este sentido se ha pronunciado Salado este lunes cuando los periodistas le han preguntado sobre este encuentro al que, en primera instancia, se ha referido como "una gran decepción".

"Una gran decepción porque yo esperaba que en esa Mesa de Movilidad se abordaran todos los problemas que hay de movilidad en la provincia de Málaga, y no que se use una mesa técnica donde no sabemos lo que se va a presentar, seguramente los avances de los distintos estudios que está realizando el ministerio en materia ferroviaria, que poco va a solucionar evidentemente los problemas a corto plazo y a medio plazo de movilidad que tiene la provincia".

A renglón seguido ha dicho que "es una pena" que no se aborden propuestas ya realizadas tales y como la bonificación o liberación de la autopista AP-7 "la más cara de España"; que no se hable del estudio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y del Ayuntamiento de Málaga presentado al ministerio para mejorar los accesos y salidas en la zona de Málaga Este; de cómo va el estudio del tercer carril; o de cómo va el estudio de la accesibilidad a la AP-7.

"Parece ser que de eso no se va a hablar. No está invitado ningún político. Esto es una larga cambiada para decir que están haciendo algo", ha concluido.