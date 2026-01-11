Diputación de Málaga retoma su programación cultural con talleres y actividades en la Biblioteca Cánovas del Castillo

Imagen de archivo de la Biblioteca Cánovas del Castillo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha retomado su programación cultural para 2026 y ofrecerá para la próxima semana una serie de actividades en la Biblioteca Cánovas del Castillo. Asimismo, se pueden visitar las exposiciones 'Presencias 60' en el espacio expositivo Pacífico 54, 'INperceptibles' y '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar' en el MVA, 'Gratia Plena' en el MAD, y 'Málaga Social y Cultural' en la Biblioteca Cánovas del Castillo.

El 13 de enero a las 18,00 horas la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la primera sesión 2026 del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos. Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Las próximas citas serán el 20 y el 27 de enero, según ha señalado la diputación provincial en una nota de prensa.

Durante todo el año 2026, salvo en los meses de junio, julio y agosto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece nuevamente un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. La cita del 15 de enero será a las 11,00 horas. Durante las sesiones, de 40 minutos de duración cada una, se abordarán planes para la gestión del cambio, técnicas de estudio, de productividad e inteligencia emocional.

El mismo día, a las 17,30 horas, la sala de usos múltiples de la Biblioteca, comenzará el Taller de viñetas 2026 impartido por Omar Janaan. Esta actividad está enfocada a jóvenes de entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general. Además, habrá 4 sesiones dedicadas al encuentro familiar, en la que jóvenes y familiares allegados realizarán la actividad en conjunto.

El viernes 16 de enero, a partir de las 16,30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece "una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa".

Retoma así las tardes de '¡Mueve ficha!', para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas.

EXPOSICIONES

A partir del 14 de enero, la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la exposición audiovisual del proyecto fotográfico colectivo 'Málaga Social y Cultural', a cargo de Juan Galdón. Una muestra que reúne distintas miradas sobre la ciudad, sus espacios y sus historias cotidianas, construida "desde la diversidad de quienes la habitan y la observan". Entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, el Centro Cultural MVA celebra el cuarto de siglo de la compañía de danza del coreógrafo malagueño Fernando Hurtado con la exposición '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', que se podrá visitar hasta el 16 de enero.

Por otra parte, la artista Belén Millán reflexiona sobre la toxicidad plástica en 'INperceptibles', en el MVA y que se podrá visitar hasta el 23 de enero.

La entrada a las exposiciones del Centro Cultural MVA es libre y el horario de visita es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas y festivos cerrado.

El Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge hasta el 26 de enero la muestra 'Gratia Plena', una colección de 24 pinturas, dibujos y esculturas de la artista granadina afincada en Málaga Conchi Quesada. Está abierta al público en el MAD con entrada gratuita en horario de 10,00 a 20,30 horas de lunes a sábado.

Por otra parte, el espacio expositivo de la Diputación acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', puede visitarse hasta el 27 de febrero. La exposición está compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura. Entrada libre. Horario de visitas de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas y los festivos cerrado.