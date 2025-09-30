La Diputación de Málaga y Unicaja Baloncesto llevarán a 2.000 malagueños de 70 municipios a los partidos del club

El vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, y el director deportivo de Unicaja CB, Juan Manuel Rodríguez, junto al director comercial de Marca y RSC, José Carlos Gaspar. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El deporte es vida en la provincia', el programa con el que la Diputación de Málaga y el club Unicaja Baloncesto invitan a los vecinos de los municipios malagueños a asistir a partidos de temporada, volverá a llevar a cerca de 2.000 personas de 70 municipios a los partidos del club en el Palacio de Deportes.

Este martes se ha celebrado el sorteo de entradas de la 27 edición de la campaña, un acto que ha estado presidido por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, y el director deportivo de Unicaja CB, Juan Manuel Rodríguez, junto al director comercial de Marca y RSC, José Carlos Gaspar. Al sorteo han asistido alcaldes, concejales y personal técnico de los municipios de la provincia.

El diputado ha recordado que 'El deporte es vida en la provincia' persigue promover los valores propios del deporte y los hábitos de vida saludable al tiempo que permite a los aficionados disfrutar del espectáculo del deporte profesional en unas condiciones ventajosas.

Este año se han sorteado 60 entradas por partido para la Liga ACB y la Basketball Champions League: 1.200 entradas para la fase regular y 780 más si el Unicaja se clasifica; en total, 1.980 entradas gratuitas de las que en muchos casos disfrutarán los alumnos de las Escuelas Municipales de Baloncesto de la provincia.

Así, al partido del 1 de noviembre del Unicaja frente al Girona asistirán los alumnos de las escuelas municipales de Teba, Humilladero, Frigiliana y Benalmádena, reconocidas con el premio Valores en el Deporte de la Diputación en la pasada temporada. Durante el partido se hará una mención especial a estos jóvenes por su deportividad.