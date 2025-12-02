La Diputación de Málaga y Unicaja llevan de gira a 'Culturama' por la provincia en diciembre

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y el director de Negocio Institucional de Banca de Empresas de Unicaja, Joaquín Ruiz del Portal Lázaro. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga refuerza su programación cultural para el presente mes de diciembre en el marco del convenio de colaboración que la institución provincial mantiene con Unicaja. Así, se han previsto diversas actuaciones en los municipios de la provincia, sobre todo a aquellos de menor población.

Bajo el título de 'Culturama en gira 2025', la Delegación de Cultura ha programado casi una veintena de actividades (flamenco, pasacalles, conciertos y zambombas) en Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Árchez, Archidona, Benarrabá, Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Comares, Genalguacil, Humilladero, Mollina, Nerja, Sedella, Teba y Villanueva del Trabuco.

Estos municipios disfrutarán de las zambombas navideñas de Antonio de Verónica y Saray Cortés, José Lucena, José Ortiz, María Lozano, María Rubí, La Boterita, Ortigosa, Flamenco Abierto y La Manuela.

En el flamenco, destaca Antonia Contreras y Juan Ramón Caro. Por su parte, la música barroca tendrá presencia en la programación a cargo de la Capilla del Maestro Iribarren, junto al pasacalles 'A Mares', de La Carpa Teatro; el concierto de Chico Pérez, y el teatro infantil 'Tiriticlown', de Petit Teatro.

"La colaboración de Unicaja ha sido fundamental para poder ampliar nuestra programación a la provincia en unas fechas tan señaladas como la Navidad", ha explicado, en rueda de prensa, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza.

También ha destacado el doble objetivo de este acuerdo: dar oportunidad de trabajo a artistas, compañías, grupos y otros profesionales que conforman el catálogo de 'Culturama', además de colaborar con los ayuntamientos en la programación navideña.

Por su parte, el director de Negocio Institucional de Banca de Empresas de Unicaja, Joaquín Ruiz del Portal Lázaro, ha señalado que "nuestro objetivo, como banca cercana que sitúa siempre al cliente en el centro de su actividad, no es otro que contribuir a que los ciudadanos de la provincia de Málaga disfruten de una completa programación cultural".

"En el marco de la política de sostenibilidad de Unicaja, entendemos que invertir en cultura es también invertir en el desarrollo sostenible de la sociedad", ha indicado Ruiz del Portal, quien ha puesto en valor la labor que el organismo provincial desarrolla para "acercar la cultura a todos los rincones de la provincia, convirtiéndose en "un importante aliado" de la entidad financiera.

Este acuerdo de colaboración, suscrito el pasado mes de octubre entre Unicaja y la Diputación de Málaga, tendrá continuidad en 2026 con el programa 'Sentimiento y tradición', con el que poner en valor el flamenco y la copla como dos géneros musicales muy bien aceptados por el público malagueño.