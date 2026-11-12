Diputación premia a personas y entidades que contribuyen a construir una sociedad más solidaria a través de voluntariado

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Tercer Sector y Cooperación Internacional, organiza la I Gala Premios al Voluntariado que concederá 16 distinciones a personas y entidades sociales de la provincia que, con su labor altruista, contribuyen con carácter solidario a la consecución de objetivos de interés general.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, durante la presentación de la gala que se celebrará en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el próximo 1 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre.

En este sentido, Martín ha recordado que estos galardones tienen como objeto distinguir y ofrecer un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por personas y colectivos que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria.

"Es esencial reconocer el valor que la experiencia voluntaria aporta a quienes participan y el desarrollo de competencias hasta la creación de relaciones, el bienestar y el sentimiento de contribuir a una causa compartida desde una perspectiva que busca fortalecer los vínculos entre ciudadanía, entidades sociales, administraciones y empresas", ha destacado el responsable de Tercer Sector de la institución provincial.

De entre todas las candidaturas recibidas, que incluyen personas a título individual y colectivos que han destacado por su labor en el ámbito del voluntariado de la provincial, el jurado ha acordado la concesión de 16 galardones, ocho en la modalidad de persona voluntaria merecedora de reconocimiento por su trayectoria, dedicación o contribución al bienestar de su municipio o comarca, y otros 8 en la categoría de entidad social.

Las personas premiadas por su labor de voluntariado en esta edición son Antonio Gómez Fernández (Almogía) por su compromiso con las tradiciones culturales de la provincia a través de la Panda de Verdiales de Los Moras (alcalde) y colaboración en proyectos solidarios para recaudar fondos destinados a investigaciones oncológicas (Ibima).

También Antonia María Carvajal Carrasco (Álora) por su dedicación al servicio social comunitario en Álora. Así, han recordado que es participante en la creación de la Asociación Jarifa Alimentos en 2013, entidad social de la que es presidenta desde hace más de cuatro años.

También Manuel García de la Vega (Antequera) al que se reconoce su compromiso social y comunitario, especialmente por su labor en Cáritas Antequera. Además, es miembro activo de la Cofradía del Rescate de Antequera, donde contribuye a impulsar inicitivas de carácter altruista y solidario.

Francisco Ruíz Moya (Fuengirola) con más de 35 años de voluntariado, Paco Corito (apodo con el que se le conoce), continúa ayudando a personas necesitadas. Es miembro de la asociación Cooperación Honduras que ejecuta proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo.

Además, Paqui Pacheco González (Ojén) por su dilatada trayectoria de colaboración, compromiso y entrega desinteresada a la vida cultural, social y festiva del municipio. Vinculada estrechamente con el tejido asociativo de Ojén, colabora con la Asociación de Mujeres Jazmín, Adina, y el Bando de Alimentos, entre otras.

De igual modo, María de los Ángeles Rivero Molina (Riogordo) recibe en un reconocimiento a su compromiso solidario, dedicación desinteresada y contribución al bienestar de los vecinos del municipio. Participa activamente en la asociación de mujeres 'El Borbollón', además de otros colectivos de la localidad.

Por otro lado, Josefa Tejada Sánchez (Ronda) será conocida como Popi, Josefa colabora con Cruz Roja Ronda desde hace más de 50 años. Además, participa activamente con otras organizaciones humanitarias como AECC.

Montserrat González García (Teba) por su trayectoria personal y comunitaria en el municipio de Teba, especialmente por labor en Cáritas Diocesana, atención y protección a colectivos desfavorecidos y su predisposición colaborativa.

Por otro lado, las entidades sociales que serán galardonadas en la I Gala Premios al Voluntariado son la Asociación Afadar (Archidona) por su labor para transformar y mejorar la calidad de vida de quienes padecen Alzheimer y otras demencias, así como a sus familiares y cuidadores, en el municipio de Archidona.

Asimismo, la Asociación Grupo Animalista (Benalmádena) por su dedicación altruista a la protección animal y el cuidado del entorno compartido en el municipio; la Asociación de Mujeres Yerma (Cañete la Real), que recibe el reconocimiento por su trayectoria, dedicación y contribución al bienestar social y fortalecimiento del tejido asociativo de la localidad.

Asociación Botika (Casares) por su compromiso continuado con las personas vulnerables del municipio. Su labor está centrada en la atención sociosanitaria, educación para la salud, e intervención social en entornos rurales.

Además, la Asociación Marbella Voluntaria (Marbella), reconocida por su trayectoria y dedicación para promover el compromiso solidario de la ciudadanía y fortalecer la respuesta comunitaria ante situaciones de vulnerabilidad.

AEFAS Pizarra (Pizarra) será reconocida por su labor de más de 20 años ofreciendo atención y apoyo socioasistencial a personas con Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, así como a sus familiares y cuidadores en la comarca.

También Cruz Roja Sierra de las Nieves (Yunquera) por su iniciativa de voluntariado y conservación del patrimonio natural 'Resurge Sierra de las Nieves'. Convenio de mejora y conservación para atender necesidades sociales y contribuir a la restauración medioambiental del territorio con la conservación de una especie emblemática de la Sierra de las Nieves, el pinsapo.

Por último, la Asociación Valeriana (Vélez Málaga) que será reconocida por su dedicación a la prevención, apoyo y promoción de la salud mental en la comarca de la Axarquía.