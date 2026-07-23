La Diputación promueve un concurso de nuevos talentos del diseño dentro de las actividades de Marbella Fashion Show

Cartel de Marbella Fashion Show - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Puerto Banús vuelve a convertirse este jueves y viernes en el epicentro de la moda con la IX edición de Marbella Fashion Show, una de las citas del calendario de la moda en Andalucía que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y que se celebrará en la avenida Lola Flores.

Este encuentro, han precisado, reúne cada año a destacados diseñadores, firmas emergentes, profesionales del sector, empresas y medios de comunicación.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, ha incidido en "el compromiso" de la Diputación de Málaga con el sector textil y el diseño a través de la marca promocional y ha subrayado "el papel de 'Málaga de Moda, Talento Original' como plataforma para impulsar y dar visibilidad a los diseñadores y empresas de la provincia, favoreciendo su crecimiento y proyección, así como la creatividad y la excelencia de este sector".

De igual modo, ha explicado que la Diputación promueve el desfile concurso de nuevos talentos 'El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026', y el desfile de Teresa Perujo, ganadora de la edición 2026.

Junto a la pasarela, el evento contará con una zona expositora abierta al público, de 18,00 a 23,30 horas, donde estarán presentes firmas adheridas a Málaga de Moda, Talento Original: Julieth y AV Verdú, Magali Villanueva, Llyubasha Kyleshko, Lily's Secret; Allure Beldi, el Grupo Qantima, Sikkim, Cab-ron, Jamones Popi; Alba Moreno, ilustradora de moda, y Conecta Radar, comunidad que impulsa el networking y el crecimiento de mujeres emprendedoras y profesionales de la Costa del Sol a través de su plataforma Sunset Market Marbella.

Este espacio reunirá una cuidada selección de marcas vinculadas a la moda, el diseño, la artesanía, la gastronomía y el emprendimiento, fomentando la colaboración entre empresas y el talento local.

La programación contará, además, con la actuación de la cantante y DJ Stefanía Pinyagina y con la violonchelista Bibi Cello, que aportarán el componente musical a una cita donde la moda y el entretenimiento volverán a unirse para ofrecer una experiencia única a los asistentes.