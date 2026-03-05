Diputación y Universidad de Málaga reconocerán los mejores proyectos académicos de innovación y sostenibilidad

El diputado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, y la vicerrectora de Estudiantes de la UMA, Susana Cabrera, han presentado esta nueva convocatoria de los Premios Terra bajo el lema ‘Haz que tu tema cuente’ - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga (UMA) ponen en marcha la quinta edición de los Premios Terra Málaga , que volverán a repartir hasta 9.500 euros entre los proyectos más destacados. Es un certamen enfocado a estudiantes que basan sus trabajos fin de grado (TFG), fin de máster (TFM) o sus tesis doctorales en proyectos innovadores y sostenibles. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde este viernes 6 de marzo hasta el 4 de septiembre.

El diputado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, y la vicerrectora de Estudiantes de la UMA, Susana Cabrera, han presentado este jueves esta nueva convocatoria bajo el lema 'Haz que tu tema cuente' y han hecho hincapié en la gran acogida que los premios tienen entre los estudiantes.

"Estos premios se han asentado como una opción ya consolidada para los estudiantes que afrontan la recta final de su formación", ha indicado el diputado, que ha recordado que en la pasada edición se presentaron un total de 33 proyectos.

Santaolalla ha explicado que los proyectos, que irán enfocados a municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, deberán destacar por su carácter innovador y sostenible, su impacto social y medioambiental, su rigor metodológico y su capacidad transformadora. Además, ha incidido en que el jurado valorará especialmente aquellas investigaciones que contribuyan a prevenir el despoblamiento, generar empleo y potenciar el patrimonio natural, cultural o económico de la provincia.

Además, ha añadido que la Diputación y la Universidad refuerzan su compromiso con una investigación que no solo destaque por su excelencia académica, sino también por su utilidad real para el desarrollo de Málaga y sus pueblos. Y en esta ocasión se reforzará la difusión de los premios llevando a cabo reparto de folletos, campaña en redes sociales y también salvamanteles para todas las cafeterías del campus universitario.

Por su lado, Susana Cabrera ha recalcado que los premios son un ejemplo claro de lo que la transferencia del conocimiento, una transferencia real de lo que se aprende en la Universidad y llevarlo a lo que necesita la sociedad.

"Muchas veces, tenemos una idea de la transferencia del conocimiento solo como aspectos tecnológicos, pero sin embargo aquí vemos que va desde todas las ramas, porque ha habido premios a proyectos de la Facultad de Filosofía y Letras, otros han ido a Arquitectura a las ingenierías o pasando por el turismo", ha añadido.

PREMIOS Y REQUISITOS

En total, se concederán nueve premios, que suman 9.500 euros, distribuidos de la siguiente manera: tres primeros premios para tesis doctoral (2.500 euros), TFM (1.500 euros) y TFG (1.000 euros); y seis accésits, dos por cada una de las categorías, para tesis doctoral (1.000 euros), TFM (750 euros) y TFG (500 euros).

Los trabajos que se presenten deberán ser originales, contar con solvencia académica y poner en valor la provincia de Málaga, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en sus municipios. Pueden abordar cualquier área de conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura), deben ser originales y presentarse siguiendo las normas de la convocatoria.

Quienes deseen participar deberán remitir la documentación a través del Registro Electrónico de la Universidad de Málaga, dirigida a la Oficina de Atención al Estudiante.

Toda la información sobre las bases de los Premios Terra de la Diputación y la Universidad de Málaga está disponible en la web premiosterramalaga.es o en la Oficina de Atención al Estudiante.