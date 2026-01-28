La directora Alauda Ruiz de Azúa, Premio Málaga Talent del 29 Festival de Cine de Málaga

Archivo - La directora Alauda Ruiz de Azúa en una imagen de archivo - FESTIVAL DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, concederá en su 29 edición, que se celebra del 6 al 15 de marzo, el Premio Málaga Talent a la directora Alauda Ruiz de Azúa.

El Festival premia con este galardón, que entrega en colaboración con La Opinión de Málaga, a profesionales con una prometedora carrera cinematográfica, como es el caso de esta cineasta, ha indicado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y Comunicación Audiovisual por la UPV, Alauda Ruiz de Azúa se graduó en Dirección de Cine en la ECAM.

Tras escribir y dirigir varios cortometrajes de gran recorrido nacional e internacional, entre los que destaca especialmente 'They Say' (Dicen, 2011), en 2021 escribió y dirigió su ópera prima, 'Cinco lobitos', con la que recibió más de 30 galardones, entre ellos tres Premios Goya, el Premio Feroz al Mejor Guion, el Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, el Premio Gaudí a la Mejor Película Europea o la Medalla CEC a la Mejor Dirección Novel, entre otros.

La película participó en los festivales de Berlín, Seattle, Karlovy Vary y Málaga (donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio del Público), además de ser candidata a representar a España en los Premios Oscar.

En 2024 estrenó su primera serie de ficción, 'Querer', producida por Kowalski Films y Feelgood Media para Movistar+, reconocida con tres Premios Forqué, tres Premios Feroz, y el Grand Prix de la competición internacional de Series Mania (Lille - Francia), entre otros reconocimientos.

En 2025 llegó a las salas 'Los domingos', su segundo largometraje como guionista y directora, con el que se ha alzado con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, el Premio Irizar al Cine Vasco, el Premio Fipresci, que otorga la crítica internacional y el Premio Feroz Zinemaldia, otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Recientemente la película ha recibido también el Premio Forqué a la Mejor Película y es la máxima nominada en la actual edición de los Premios Goya, con 13 nominaciones.

Alauda Ruiz de Azúa acaba de ser distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento que concede el Ministerio de Cultura a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural.