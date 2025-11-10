Directora de Sepes llama a "cambiar el modelo de la vivienda" a través de lo público para garantizar su función social

Leire Iglesias, directora general de la Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida, Sepes, interviene en un congreso sobre viviendad de UGT Andalucía en Málaga. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leire Iglesias, directora general de la entidad pública de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida, Sepes, ha llamado a "cambiar el modelo de la vivienda" a través de las políticas públicas para garantizar la función social de la vivienda.

Así lo ha hecho durante su participación en la apertura institucional del congreso que celebra UGT Andalucía en Málaga bajo el título de 'Abrir espacios, construir soluciones'.

Según señalan en un comunicado, Iglesias ha pedido en su intervención "construir" unas políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda a través de "un servicio público para todos y para todas". Para ello, ha subrayado, "hay que terminar con unas políticas públicas de vivienda que durante setenta y cinco años han estado basadas en que el sector público solo intervenía sobre la vivienda social y que el resto se lo dejaba al mercado".

Y ha añadido que de ahí que la vivienda haya sido una crisis recurrente porque "parece que nos hemos resignado a un modelo de vivienda que nos condena cada diez años a una situación de crisis que sufren determinados ciudadanos y ciudadanas".

Y también ha dicho que "es una vergüenza que un día se vendieran viviendas públicas a 60.000 euros y que las acabara explotando un fondo buitre", o que en España haya "dificultad para tener un permiso de residencia y trabajo y hubiese quien lo pudiera comprar a cambio de adquirir una vivienda, gracias a las Golden Visa".

Para Iglesias "es un escándalo que reservemos suelos, inversiones en urbanización y construcción de viviendas para que acaben siendo negocios turísticos en manos de unos pocos que dejan a muchas trabajadoras sin protección social".

Por lo expuesto, la directora de la empresa estatal de vivienda del Gobierno ha defendido "cambiar de una vez el modelo de vivienda". Y ese cambio de modelo pasa por la "regulación para garantizar la función social de la vivienda" y actuar "frente a la especulación, con protección".

Y ha concluido que "solos o acompañados, haremos ese cambio de modelo", dirigiéndose al auditorio de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.