Diseñadores de Málaga de Moda vestirán a los integrantes de la segunda edición de L’Italia é Opera en el Edgar Neville

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, informa que diseñadores de Málaga de Moda vestirán a los integrantes de la segunda edición de L'Italia é Opera - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diseñadores de Málaga de Moda vestirán a los integrantes de L'Italia É Opera en el Edgar Neville. La cita este este viernes y sábado a las 19,00 horas, como parte de la II Semana de la Lírica Italiana y se centrará en el II Verismo.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, ha celebrado que "un año más los creadores adheridos a la marca cuenten con un escenario tan espectacular para mostrar sus diseños".

Así, Moncho Heredia, Sofía Santini, Isabel Montiel, Redsik by Redhelga Moda y Ana Lanas, serán los encargados de vestir al elenco de artístico la soprano Guiomar Cantó, la mezzosoprano Mónica Redondo y la pianista Aylín Plá que interpretarán Il Verismo en el auditorio de la Diputación de Málaga situado en calle Pacífico.

De igual modo, el Museo Carmen Thyssen Málaga, celebró este pasado jueves un concierto como presentación de la Segunda Edición de la Semana Lírica de Málaga donde también los integrantes lucieron los diseños de los modistos malagueños.

El espectáculo del auditorio Edgar Neville será un concierto lírico de 90 minutos con cuatro cantantes y arias de Leoncavallo, Mascagni, Verdi y Puccini, bajo la dirección artística de Rafael Sánchez Araña. Contará con 20 arias y dos piezas orquestales, junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga. Incluirá arias para solistas, dúos y cuartetos.

Las entradas se pueden adquirir en mientrada.net. Asimismo, los diseñadores Moncho Heredia, Sofía Santini, Isabel Montiel, Redsik by Redhelga Moda y Ana Lanas contarán con un espacio para exhibir su nueva colección a la entrada del auditorio y en Museo Carmen Thyssen Málaga. La recaudación de las entradas se destinarán a la Cofradía de la Paloma.