Disney elige la comarca de la Axarquía Costa del Sol en Málaga para rodar la serie de Ramón Salazar 'Fuimos Eternos'

Rodaje de ‘Fuimos Eternos’ en Frigiliana, Málaga. - MANCOMUNIDAD AXARQUIA COSTA DEL SOL

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comarca malagueña de la Axarquía Costa del Sol acoge durante este mes de octubre y noviembre el rodaje de 'Fuimos Eternos', una nueva serie creada por Ramón Salazar para Disney que ya ha realizado grabaciones en varios puntos de la zona, como los acantilados de Maro en Nerja; el puerto de Caleta de Vélez en Vélez-Málaga; además de los también municipios malagueños de Frigiliana y Riogordo, con el asesoramiento de Axarquía Film Office, integrada en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía.

La oficina comarcal de rodajes ha colaborado con la productora Ánima Stillking en la búsqueda y selección de localizaciones, un trabajo que comenzó durante los meses de verano con visitas a distintos enclaves de la provincia para valorar su idoneidad como escenarios de la producción.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre el argumento de la serie ni sobre el resto de las localizaciones elegidas debido a los compromisos de confidencialidad establecidos en torno al proyecto, según ha informado la Mancomunidad Axarquia Costa del Sol a través de una nota.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y responsable de Axarquía Film Office, Jorge Martín, ha visitado el set de rodaje en Frigiliana junto al alcalde, Alejandro Herreros. Ambos han conocido el desarrollo de los trabajos de la mano del director de la serie, Ramón Salazar, y del productor ejecutivo y codirector, Manuel Castillo Uber.

Martín ha destacado que la elección de la Axarquía para esta producción internacional "contribuye a proyectar la imagen de la comarca más allá de sus fronteras y a reforzar su posición como destino para la industria audiovisual".

Asimismo, ha subrayado la labor de la oficina de rodajes para "facilitar" a las productoras la búsqueda de escenarios y poner en valor la diversidad paisajística, arquitectónica y cultural del territorio.

Por su parte, Herreros ha señalado que el rodaje "confirma el atractivo" de Frigiliana para las producciones audiovisuales, al mismo tiempo que ha pedido disculpas a los vecinos, comerciantes y trabajadores por las posibles molestias derivadas de la ocupación de la vía pública. El alcalde ha considerado que estos proyectos contribuyen a dar visibilidad nacional e internacional al municipio.

Axarquía Film Office ha avanzado además que 'Fuimos Eternos' no será la única producción de Disney que llegará a la comarca en los próximos meses, aunque no ha ofrecido más información al respecto por los acuerdos de confidencialidad.

"Una vez que podamos desvelar todos los detalles, podremos explicar con pelos y señales lo que la comarca Axarquía Costa del Sol va a aportar a este proyecto. Por el momento, debemos respetar la confidencialidad que requiere una producción de estas características", ha señalado el responsable de Axarquía Film Office.