El distrito de Campanillas (Málaga) acogerá una jornada de Protección Civil sobre cómo actuar ante fuertes lluvias

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad y en coordinación con el Distrito Campanillas, ha organizado una jornada divulgativa dirigida para informar a la ciudadanía del distrito sobre las medidas de prevención que se pueden adoptar y cómo actuar en caso de fuertes precipitaciones.

La charla, impartida por miembros de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil, se celebrará el próximo martes 18 de noviembre a las 17.00 horas en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito (calle Ramírez Arcas, 2), con entrada gratuita hasta completar aforo. Esta sesión formativa también se llevará a cabo en otros distritos de la ciudad.

En esta jornada se explicará a la ciudadanía en qué circunstancias se activan los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o las alertas de Protección Civil, cuál es el procedimiento de actuación para coordinar la respuesta ante el riesgo de inundaciones establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga o qué medios y recursos se activan en función del nivel de riesgo.

Además, se incidirá en la importancia de no hacer caso a los bulos, recomendando el acceso sólo a información verificada, es decir, la difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otras.

Esta acción formativa se une a las actuaciones que desde el Ayuntamiento se vienen llevando a cabo en el distrito Campanillas para reducir el riesgo de inundabilidad.

En este sentido, destaca la reciente finalización de las obras para la mejora del drenaje de agua en la calle Adonis y en el arroyo Pilones. Impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo con un presupuesto de 1,9 millones de euros, esta obra ha consistido en la creación de una red de recogidas de aguas en calle Adonis y Cristobalina Fernández para el encauzamiento del agua procedente del arroyo Pilones.

Así, a través de la ejecución de un sistema de drenaje para garantizar la evacuación de las aguas pluviales procedentes del arroyo pilones, se pretende evitar la inundabilidad de las calles Adonis, Cristobalina Fernández y José Calderón, así como de la barriada El Brillante.

En paralelo, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) intensifica durante el periodo de lluvias los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes de saneamiento y pluviales, unos trabajos que unen a los que el Área de Servicios Operativos acomete en el marco del plan municipal de limpieza de ríos y arroyos para reducir el riesgo de inundaciones.

La jornada divulgativa, que también está previsto celebrar en otros distritos de la ciudad, forma parte del programa de cultura preventiva de la AVPC, a través de la cual se imparten formaciones a la población, con especial atención a los centros educativos, y se editan guías con información útil y consejos sobre distintas materias (inundaciones, incendios, ahogamiento, terremotos o aglomeraciones de personas) que son distribuidas por efectivos de Protección Civil durante los dispositivos establecidos en distintos eventos, además de en las formaciones de autoprotección que se imparten a lo largo del año. Además, también están disponibles en la página web de Protección Civil: https://proteccioncivil.malaga.eu/medidas-de-autoproteccion/

En el caso de la guía elaborada sobre riesgos de inundaciones, las principales recomendaciones, antes del inicio de la hora prevista de lluvias son: Retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser desplazados por la lluvia: macetas, toldos, etcétera; colocar en las zonas altas los objetos de mayor valor, junto a la documentación de identificación personal para evitar que se mojen; tener preparada una linterna por si se interrumpiera el suministro eléctrico; y no aparcar en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.

Ya durante la lluvia se debe cerrar puertas y ventanas para evitar daños; no tocar ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado; si la lluvia sorprende en la calle, no atravesar tramos inundados; localizar en todo caso las zonas más altas para dirigirse a ellas en caso necesario; y alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas.

En lo que respecta a la carretera, se debe evitar desplazamientos, especialmente de noche; si hay necesidad imperiosa de utilizar el coche, circular preferentemente por autovías y autopistas; prestar atención a posibles corrimientos de tierra o socavones en la calzada; si se tienen problemas de visibilidad, parar en el arcén y señalizar la posición; prepararse para abandonar el vehículo si se atasca y el agua sube por encima del eje de la rueda y salir por las ventanillas si sigue subiendo el nivel; Evitar balsas de agua y zonas inundadas; y circular con marchas cortas y avanza despacio.