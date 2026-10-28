Doce partidos concurren por Málaga al Congreso

Archivo - Votación - BIZOO_N/ ISTOCK - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 partidos políticos optarán por Málaga al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, según las candidaturas presentadas en la Junta Electoral y publicadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press. En la provincia malagueña hay en juego once diputados.

En concreto, el PP presenta candidatura de nuevo con el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, como número uno; el PSOE se renueva de la mano de José Bernal, el secretario de Organización de los socialistas malagueños y diputado provincial, José Bernal; y Vox apuesta por Carlos Hernández Quero y como número dos a Patricia Rueda, por lo que invierten el orden de los pasados comicios.

Este año entre las formaciones que concurren al Congreso también están Frente Amplio, con Rafael Borrego de número uno; Adelante Andalucía, que encabeza Ana María Jiménez; y Podemos, con Micaela Jiménez de cabeza de lista. También se presenta Se Acabó la Fiesta (Salf), con Mercedes Gema Jiménez al frente.

También concurren por Málaga Frente Obrero (FO), que encabeza Nicolás Navarro; Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), encabezada por Eva Ramos; Alternativa Malagueña, con Emilio Felipe Guzmán como número uno; Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) con Antonio Jiménez Martínez de número uno; y, por último, José María Calvo con una candidatura y único en la lista.

OCHO PARTIDOS AL SENADO

Por su parte, son ocho los partidos que han presentado candidaturas al Senado por la provincia de Málaga, donde hay en juego cuatro senadores.

Se trata de PP, con el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, como número uno; y Senado de Progreso, con PSOE-IU-MS y Javier García León de número uno, según las listas consultadas.

Asimismo, están Adelante Andalucía, que apuesta por Sergio Flores; Vox, con Antonio Alcázar de número uno; Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), con María José Torres de número uno; Alternativa Malagueña, con Alejadra Porras de número uno; Podemos, que encabeza Carmen Rosa Navajas; y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), con Sergio Radan Ruiz-Matas.