Don Omar, primer artista confirmado de Marenostrum Fuengirola (Málaga) 2027 con un concierto el 16 de julio

Archivo - El cantante Don Omar durante una de sus actuaciones - CEDIDO POR COOK MUSIC FEST - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha informado este martes de que la próxima edición de 2027 de Marenostrum, la número 12, contará con una de las giras más importantes de la música latina como es la actuación de Don Omar, con 'The last king world tour 2027', el 16 de julio. Este artista se convierte en la primera confirmación.

Según han destacado desde el Consistorio fuengiroleño a través de una nota, Marenostrum Fuengirola "sigue trabajando para conformar cada año el mejor cartel posible con una propuesta ecléctica a la altura del público que ha disfrutado de todos ellos durante estas once ediciones".

Han destacado que el concierto de Don Omar en Marenostrum Fuengirola es el único que ofrecerá en Andalucía en 2027 y que 'The Last King World Tour 2027' representa una nueva etapa en la carrera de Don Omar y reafirma el impacto de una trayectoria que ha marcado generaciones.

Con un repertorio que incluye himnos como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale', 'Salió El Sol' y 'Bandoleros', el artista traerá al escenario de Marenostrum Fuengirola "una producción de primer orden junto a los temas que definieron la evolución de la música urbana latina a nivel mundial".

La cita será el 16 de julio de 2027 y las entradas están disponibles en preventa desde este martes 4 de agosto a las 12,00 horas. Para acceder a esta venta anticipada, los interesados tienen que registrarse previamente en la página web oficial del cantante, donde recibirán un código que les permitirá participar en la preventa.

William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, es una leyenda de la música urbana. Es cantante, compositor y actor de Puerto Rico. Es conocido en todo el mundo como el 'Rey del Reguetón' por su gran papel en el crecimiento de este estilo de música y sus seguidores se cuentan por millones en todo el mundo.