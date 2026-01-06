Dos carreteras de la provincia de Málaga siguen afectadas con cortes por desprendimientos tras las lluvias

Miembros del Infoca limpian los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis' en la carretera de acceso a la Estación de Cártama. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos carreteras de la provincia de Málaga permanecen afectadas con cortes de forma parcial por desprendimientos producidos tras las intensas lluvias de los últimos días a consecuencia de la borrasca Francis, han informado fuentes de la Jefatura de Tráfico.

Según han confirmado a Europa Press desde dicho departamento, se trata de la MA-8302 a la altura de la localidad malagueña de Genalguacil y también la A-7103, con tres kilómetros cortados a la altura de Ojén (Málaga).

Por otro lado, la carretera A-7057 entre Estación de Cártama y Cártama pueblo ya se abrió este pasado lunes al tráfico, según indicó el Ayuntamiento, que recordó que el vial quedó afectado por el desbordamiento del río Guadalhorce y que el Infoca realizó labores de limpieza para que se pudiera abrir al tráfico lo antes posible.

Asimismo, efectivos del Infoca también realizaron este pasado lunes otras labores de limpieza en Cártama. En concreto, según informaron desde sus redes sociales se llevaron a cabo trabajos para el acondicionamiento del viario y otras infraestructuras.

Así, en distintas zonas del municipio se desplegaron en total 65 bomberos forestales, tres tecnicos operaciones, un encargado emergencias, el subdirector del COP Málaga y cinco autobombas para realizar dichas tareas.