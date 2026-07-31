Detenido en Málaga tras tirar y pisotear a su expareja en presencia de su nieto menor

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a dos individuos, de 49 y 41 años, como presuntos autores de sendos delitos de lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género. En uno de los casos el hombre, presuntamente, golpeó a la víctima hasta hacerla caer al suelo, donde la pisoteó.

Así, sobre las 16,00 horas del pasado lunes, 27 de julio, la Sala 092 de la Policía Local de Málaga fue informada de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en el distrito Bailén-Miraflores, cogiéndola del pelo y amenazándola de muerte en plena calle.

Una patrulla del Cuerpo se desplazó hasta el lugar y localizó en primera instancia a la víctima, una mujer de 46 años acompañada de un menor que resultó ser su nieto, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Mientras uno de los policías locales atendía a la mujer, su compañero localizó en las inmediaciones al presunto agresor, expareja de la víctima. Según las primeras investigaciones, la había agredido propinándole golpes por todo el cuerpo, llegando a hacerla caer al suelo, donde presuntamente continuó golpeándola y la pisoteó.

Los policías locales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.

En cuanto a la víctima, los agentes le ofrecieron trasladarla a un centro médico para recibir asistencia por las lesiones que presentaba, si bien manifestó que lo haría por sus propios medios una vez que su hija se personase para hacerse cargo del menor. Tras ser informada de los pasos a seguir para presentar denuncia, rehusó a hacerlo, actuando los policías locales de oficio ante la ausencia de denuncia inmediata.

PRESUNTO AGRESOR GOLPEÓ VARIAS VECES EN LA CABEZA A LA VÍCTIMA

Por otro lado, dos días antes, sobre las 04,40 horas de la madrugada del sábado 25 de julio, policías locales detuvieron a otro individuo como presunto autor de los delitos de lesiones y amenazas a su expareja.

En este caso, los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el distrito Cruz del Humilladero. El presunto agresor golpeó varias veces en la cabeza a la víctima y, cuando esta logró salir a la calle, al parecer la siguió y le quitó el teléfono móvil para evitar que pudiera alertar a los servicios de emergencia.

Así, tras tener conocimiento de los hechos, una dotación de agentes de la Policía Local de Málaga se personó en el lugar y procedió a la detención del individuo, el cual, al igual que en el caso anterior, fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.

Por otro lado, desde la Policía Local de Málaga han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura, si bien se recomienda borrar el registro de llamadas del propio teléfono móvil.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año. Se puede contactar a través del teléfono municipal 010 o del móvil de urgencias 679 661 800.