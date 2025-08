Dos detenidos en Marbella (Málaga) por robar en apartamentos turísticos

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas pertenecientes a un grupo criminal especializado en el robo con fuerza en apartamentos turísticos en el municipio malagueño de Marbella.

En concreto, a ambos se les imputa la presunta autoría de nueve robos con fuerza y delitos de falsedad documental, han indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Los arrestados estaban altamente cualificados en robos en inmuebles, en horario nocturno y mediante la técnica del resbalón. Se estima por parte de los agentes, a través de las denuncias de los perjudicados, que el valor de lo sustraído supera los 640.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Robos de la Comisaría de Marbella, constatando que la organización a la que los sospechosos pertenecen estaba especializada en robos con fuerza en domicilios, normalmente en apartamentos turísticos, mediante la técnica del resbalón, pequeños forzamientos o escalo de muros de pequeña altura.

No obstante, los investigadores no descartan que utilizasen otras técnicas más sofisticadas como el 'bumping' o el 'impresioning', debido a que algunos denunciantes manifestaron que habían cerrado la puerta completamente y al volver no observaron forzamiento alguno en la cerradura.

Asimismo, los agentes del Grupo de Robos observaron que los investigados emplearon algunos atuendos con la intención de mimetizarse con sus objetivos, bien a modo de disfraz de turista o mediante el uso de mascarillas y gorros para ocultar su aspecto.

Además, los sospechosos establecían vigilancias durante las horas centrales del día cuando los moradores de los inmuebles permanecían fuera de las viviendas.

Finalmente, mediante diversas técnicas investigativas, los agentes detuvieron a los dos intrusos, quienes utilizaban vehículos a nombres de terceros; usaban documentación de familiares, también falsificada; y eliminaban las pruebas, borrando sus huellas, o usando objetos a modo de guantes para ejecutar los robos. Ambos detenidos, tras su puesta a disposición judicial, fueron ingresados en prisión provisional.