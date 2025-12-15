Dos heridos graves tras ser atropellados en Málaga capital

Archivo - Policía Local de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos en la noche de este pasado domingo tras ser atropellados en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

El accidente ocurrió sobre las 23.30 horas en la avenida de Valle-Inclán, en el distrito Palma-Palmilla, cuando dos personas fueron atropelladas y tuvieron que ser trasladadas a sendos centros hospitalarios con lesiones graves.

El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, se produjo a la altura de la glorieta Sebastián Viberti, sentido Torremolinos.

Al parecer, un turismo arrolló a dos personas --un hombre y una mujer--. Posteriormente, un segundo vehículo atropelló al varón, cuyo conductor se personó en dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación.