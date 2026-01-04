Dos jurados populares juzgarán en Málaga al acusado de matar a sus exnovias en Torremolinos en 2014 y en 2023

Archivo - Ciudad de la Justicia. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos jurados populares juzgarán en Málaga al acusado de matar a dos exnovias en la localidad malagueña de Torremolinos con nueve años de diferencia. Se trata de Sibora, desaparecida en 2014 y cuyo cuerpo fue encontrado oculto tras una pared en 2023 durante la investigación por el asesinato de la segunda víctima, Paula.

En el caso de Paula, la Fiscalía solicita para el acusado, Marcos, 28 años de prisión al acusarle de un delito de asesinato con alevosía y de otro de malos tratos habituales, ambos en el ámbito de la violencia de género. La celebración de este juicio está ya fijado por ahora entre los días 9 y el 13 de marzo de este 2026.

El otro caso, el del asesinato de Sibora, está en fase de conclusión, aún sin escritos de acusación, aunque recientemente se ha acordado que el juicio vaya por el Tribunal del Jurado y la vista oral podría celebrarse también este año, según fuentes consultadas por Europa Press. El hombre está investigado por delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de genero y contra la integridad moral.

El investigado mantuvo con Sibora una relación sobre 2014. En esta causa, el juzgado encargado del caso señala en una de sus últimas resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, que "existen indicios de que, tras cesar la relación de pareja con la víctima ambos seguían conviviendo en el mismo inmueble" que él había alquilado en Torremolinos.

Los hechos sucedieron en día y hora "indeterminados, pero en cualquier caso durante la semana del 7 al 14 de julio de 2014", cuando estaban los dos en dicha vivienda y el investigado supuestamente atacó a Sibora con un arma blanca, de forma que recibió al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, lo que le causó la muerte.

Tras ello el investigado escondió el cadáver en la propia vivienda, en un habitáculo obrado en un hueco de la segunda planta abuardillada del ático, y en los días y meses sucesivos "se esforzó en hacer creer a todos, incluidos familiares de la victima, que Sibora se había marchado y que no sabía nada de ella", según se señala de forma inicial en la investigación.

Llegó incluso a denunciar su desaparición en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Torremolinos el día 19 de septiembre de 2014. La investigación se retomó nueve años después de que el hombre "causara intencionadamente la muerte a Sibora", dice el juzgado, apuntando que fue a raíz de la detención de este por la muerte de Paula y "tras sus manifestaciones espontáneas".

Esta investigación y búsqueda de Sibora "llevó finalmente al descubrimiento del cadáver de la misma, oculto en el que fue domicilio del encausado". El análisis forense revelo una muerte violenta cuya causa inmediata es la insuficiencia respiratoria aguda y shock hipovolémico, siendo debida a heridas de arma blanca y sugiriendo que la víctima se encontraba de espaldas al agresor.

Por otro lado, este acusado será juzgado en marzo por el asesinato de Paula, de 28 años, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2023 en La Carihuela. Según el escrito de acusación del fiscal, la relación comenzó en 2020 y tuvieron un hijo en común, residiendo primero en Benalmádena los tres y dos hijos anteriores de la mujer. Ya durante la relación el procesado "intentaba aislar a Paula", a la que no dejaba salir a trabajar.

Incluso, añade, durante el embarazo "no la dejó ir al ginecólogo" e intentaba "desacreditar a su pareja" como madre. En esa relación, "era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído"; además de que no se podía maquillar "por celos del acusado", que le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con la familia.

Las acusaciones sostienen en sus escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press que le decía frases como "sin mí no eres nadie" o "te voy a hacer lo mismo que a Sibora", en relación con su expareja. Alquilaron un apartamento encima de un local donde trabajaba la mujer, donde se instalaron juntos, aunque ella en mayo de 2023, comenzó una relación en secreto con un compañero de trabajo.

El día antes de los hechos, dice la acusación, él realizó averiguaciones y supo que estaba en casa de su compañero de trabajo, por lo que le dijo que ya había abandonado la casa, lo que en realidad "era mentira". Quería, señalan las acusaciones, "tenderle una trampa" para que volviera "y poder ejecutar el ataque y posterior muerte de Paula".

El 17 de mayo los trabajadores del bar situado debajo de la casa comenzaron a escuchar gritos de auxilio de Paula. "En una discusión, le asestó varias cuchilladas con el cuchillo profesional de cocina que días antes había sustraído del bar hasta causarle la muerte", dice el fiscal, y supuestamente le asestó la última, "mortal, por la espalda", tras lo que huyó aunque fue detenido después.

Los informes realizados al acusado determinaron, señala la acusación, que tiene sus capacidades intelectivas "conservadas" y concluye que "desvalora a sus parejas, su único valor es ser las madres de sus hijos". También reflejan "celos, impulsividad y dependencia emocional de sus pareja, pero baja empatía y frialdad emocional, fuerte control, sesgos cognitivos respecto a roles de género, y factores de riesgo compatibles con violencia".