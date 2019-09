El Dúo Dinámico abre este domingo con un lleno la nueva temporada en el Teatro Cervantes de Málaga

Publicado 13/09/2019 15:58:47 CET

El Dúo Dinámico volverá a llenar este domingo el Teatro Cervantes de Málaga en el comienzo de la nueva temporada 2019-20. Ramón Arcusa y Manuel de la Calva regresan triunfales a la capital malagueña para, igual que hicieron en el inicio de la pasada temporada, festejar con sus incondicionales 60 años de éxitos.

Hace días que se agotaron las entradas para ver este domingo 15 de septiembre (19.00 horas) a esta pareja, que actuará en el Cervantes en la segunda cita de este curso escénico tras los dos conciertos del primer programa de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga, este jueves y viernes.

Ramón Arcusa y Manuel de la Calva cantaron por primera vez como Dúo Dinámico en una emisión radiofónica en diciembre de 1958, y ya en otoño del siguiente año editaron un primer disco de cuatro canciones en el sello Gramófono Odeón. Las 1.000 personas que llenarán este domingo el primer teatro de Málaga asistirán a un guateque lleno de adictivos temas.

'Resistiré', 'Quisiera ser', 'Quince años tiene mi amor', 'Perdóname', 'Amor amargo', 'Como ayer' o 'Esos ojitos negros', 'Lolita twist', 'Amor de verano', 'Balada gitana' o 'El final del verano' son solo algunas de las canciones de su extenso repertorio, un legado con el que montan cada noche una fiesta muy especial para sus seguidores.

LA NUEVA TEMPORADA

El Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray redoblan su apuesta por la música y las artes del movimiento en el primer cuatrimestre de la temporada 2019-20 con figuras como Ana Belén, Pablo Milanés, Sole Giménez o Raimundo Amador, Revólver y Coti, que estarán en el nuevo ciclo 'S1ngulares', y el Ballet Nacional de España, el Malandain Ballet Biarritz, el Víctor Ullate Ballet o Kor'sia, algunas de las propuestas del rebautizado ciclo 'Danza Málaga'.

Igualmente, este inicio de ciclo incluye las primeras puestas en escena de la nueva temporada, la cuarta ya, del programa de producción propia Factoría Echegaray, que abrirá el 8 de octubre 'Resistencia y sumisión', monólogo de Alejandro Simón Partal que dirige Sigfrid Monleón y protagoniza el actor malagueño Alejandro Morales. La coreógrafa Nieves Rosales montará a continuación 'No amanece en Génova', y la tercera obra que estrenará en este 2019 será 'La Isla del Aire', de Alejandro Palomas, que conducirá el director de escena Jorge Torres.

La 31 Temporada Lírica comenzará en noviembre con 'Fidelio', la única ópera que compuso Beethoven, en una producción que lidera la soprano Berna Perles, dirige en las tablas José Carlos Plaza y en el foso Manuel Hernández Silva con la Orquesta Filarmónica de Málaga. También en noviembre, el 33 Festival Internacional de Jazz de Málaga reconocerá las trayectorias del saxofonista Charles Lloyd y el pianista Kenny Barron. El saxofonista malagueño Ernesto Aurignac y la trompetista y vocalista catalana Andrea Motis redondean el cartel del encuentro.

Ademnás, entre septiembre de este año y final de las fiestas navideñas veremos en Málaga a John Mayall en la gira de su 85 cumpleaños; lo último del bailaor Eduardo Guerrero; Tricicle con sus HITS, obras de teatro como 'Copenhague', 'La loca, loca historia de Ben-Hur' y 'Todas las noches de un día' y el 'Improviciados' de Dani Rovira, que regresa al Teatro Cervantes con seis funciones a final de año.

En el apartado musical, el Teatro Cervantes adecuará la sala para los conciertos de Diana Navarro, Javier Ojeda con Danza Invisible y Roko con La Insostenible, mientras que las populares 'zambombás' navideñas se alternarán entre el primer coliseo de la ciudad y el Teatro Echegaray, que también recibirá a la Compañía LaPili y a Encarni Navarro.

El segundo escenario municipal centrará su cartel en las nuevas producciones de Factoría Echegaray y también mostrará el 'Frankenstein' de Pata Teatro, incluido en una nueva tanda del Ciclo de Teatro Infantil que cerrará ya en enero y la compañía de Antonio Pino con 'Peneque y el fantasma del Cervantes'. La oferta para los más pequeños, 16 títulos entre septiembre y el 5 de enero con Peneque, comienza con el circo de 'YOLO, You only live once', que cosechó dos premios FETEN 2019, e incluye también la atractiva revisión de la música clásica de 'Las 4 estaciones...ya no son lo que eran' o el regreso del 'Rock Cirk' de Rolabola.

El programa navideño que comienza con El Mesías, de G.F. Händel, en formato de concierto participativo y se reencuentra con María Toledo son otras de las citas clave del nuevo curso.