Edificios y equipamientos municipales cerrados de forma preventiva por temporal en Málaga abren este jueves

Imagen de un parque de la capital malagueña cerrado ante el aviso de Aemet - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los edificios y equipamientos sociales, culturales, deportivos o de atención a la ciudadanía, así como los mercados municipales de Málaga capital volverán a abrir este jueves con normalidad después de que durante la jornada de este miércoles hayan permanecido cerrados con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros vigente para la zona de Sol y Guadalhorce, a la que pertenece Málaga capital, desde la pasada medianoche hasta las 23.59 horas.

En este sentido, el Ayuntamiento mantendrá activo al menos hasta la medianoche el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia --situación operativa 0--, que fue activado este pasado martes a las 23.00 horas, sin que hasta el momento se hayan registrado incidencias de gravedad en la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cambio, los parques que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, continuarán cerrados como medida preventiva ante el aviso amarillo por viento y lluvia previsto por Aemet desde la próxima medianoche hasta las 17.59 horas del jueves, así como por fenómenos costeros hasta las 19.59 horas.

Así, de esta forma, todo el personal municipal volverá este jueves a desarrollar sus tareas de modo presencial, después de que para este miércoles desde el Área de Recursos Humanos y Calidad se estableciera la modalidad de teletrabajo excepto para Policía Local, Bomberos o aquellos que debían prestar sus servicios de modo presencial en centros de trabajo que deban permanecer obligatoriamente abiertos.

En la misma línea, este jueves recuperarán su horario habitual de apertura instalaciones municipales como museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, oficinas municipales de atención a la ciudadanía (OMAC), mercados municipales y mercadillos ambulantes, recintos deportivos y espacios deportivos al aire libre, así como salas de estudio y La Caja Blanca.

Igualmente, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro volverán a abrir al público, mientras se mantendrá la citada clausura temporal de los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados.

Esta situación afecta a los espacios verdes en el distrito Centro, del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes dispondrán de un operativo para atender posibles incidencias.