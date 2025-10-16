Elcamm, Fundación Unicaja y Fundación Kareema presentan en Málaga curso de Grado de Música y entregan II Becas Talento

El Centro de Artes y Música Moderna de Málaga junto con Fundación Unicaja y Fundación Kareema, han celebrado la presentación oficial del curso académico 2025/2026 del Grado Superior de Música y han entregado las II Becas Talento - ELCAMM

El Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (Elcamm), junto con la Fundación Unicaja y la Fundación Kareema, han celebrado este jueves el acto de presentación oficial del curso académico 2025/2026 del Grado Superior de Música y han entregado las II Becas Talento.

Según señalan en un comunicado, la jornada se ha presentado como un espacio de convivencia y bienvenida entre alumnado, profesorado y destacados artistas malagueños como La Lupi, bailaora y coreógrafa flamenca reconocida con varios premios nacionales.

En cuanto a la entrega de las II Becas Talento, se trata un reconocimiento impulsado por Fundación Unicaja y Fundación Kareema en colaboración con Elcamm, destinado a premiar la excelencia, el esfuerzo y la proyección artística de los estudiantes de Grado Superior.

Esta nueva edición de las Becas Talento ha cubierto, parcial o totalmente, la matrícula del curso 2025/26 de 37 alumnos y alumnas en las especialidades de Piano, Canto, Dirección de Orquesta, Cante Flamenco, Guitarra Flamenca e Instrumentos de Jazz.

Esta cita ha contado con la presencia de Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, que ha puesto en valor la convicción de la Fundación Unicaja por establecer sinergias con entidades como Elcamm por la formación en el mundo de la música y las artes escénicas de las nuevas generaciones.

"Con estas becas que celebran ya su segunda edición seguimos apostando por la excelencia, por formar a los talentos y artistas del mañana en las mejores manos", ha asegurado durante su intervención la representante de la Fundación.

Desde la Fundación Kareema, y según señala su presidenta, Nadia Gil, "seguiremos apostando por el talento, por abrir puertas a quienes desean invertir en sí mismos, en sus comunidades y en su futuro, A través de estas becas, aspiramos a formar a los líderes, innovadores, embajadores y docentes del mañana, y a seguir difundiendo el poder transformador de la música y la creatividad en Málaga y más allá".

Y según destaca Nieves Alonso, directora de Elcamm: "La presentación del curso es una oportunidad para reforzar la comunidad que formamos alrededor de la música. Gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja y la Fundación Kareema, podemos apoyar a nuestros estudiantes con iniciativas como las Becas Talento, que no solo reconocen su esfuerzo y dedicación, sino que también les ayudan a proyectarse hacia el futuro con más fuerza y confianza".