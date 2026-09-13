Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Benahavís (Málaga) que provoca un confinamiento preventivo

MÁLAGA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado este domingo, alrededor de las 13,07 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el incendio forestal declarado en el paraje Ermita del Rosario en la localidad de Benahavís (Málaga), que ha provocado el confinamiento preventivo de algunas zonas del municipio ante la evolución del fuego y el desplazamiento de 15 medios aéreos.

Así lo ha comunicado el consejero en un mensaje difundido por su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado también a través de su perfil oficial de X que se ha decretado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja.

En este sentido, el 112 ha detallado en declaraciones a esta agencia que sobre las 12,40 horas han recibido el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio próximo a la carretera A-7175, en el término municipal de Benahavís.

Ante este contexto, Antonio Sanz ha indicado a la población que deben seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona, entre ellas, evitar riesgos, cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

En estos momentos, los efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar este incendio forestal declarado sobre las 13,07 horas de este domingo y que ha provocado el desplazamiento de 15 medios aéreos.

Según han indicado fuentes del Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por esta agencia, en la zona se encuentran trabajando ocho helicópteros -- cinco de ellos semipesados, dos ligeros y uno pesado-- para trabajar en la extinción de las llamas, así como siete aviones --cuatro con carga de tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--.

Además, por vía terrestre, el Infoca ha desplegado a 60 bomberos forestales, seis técnicos de operaciones, cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental, una unidad médica, un equipo de mando en incendios forestales y tres vehículos autobomba que se encuentran realizando labores de extinción.